El fiscal general ordena a los fiscales del 'procés' perdonar todos los delitos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del 'procés' que pidan al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación.



García Ortiz ha enviado a la cúpula fiscal un informe jurídico, al que ha tenido acceso EFE, y ha convocado para el martes una Junta de Fiscales de Sala para fijar la posición de la Fiscalía respecto de la aplicación de la amnistía a los condenados y procesados por el Supremo, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales del 'procés', partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos.



El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.



García Ortiz se dirige a los cuatro fiscales para ordenarles que "procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación" de la ley de amnistía.



Y, por consiguiente, "procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados", que son Puigdemont, Comín y Puig.

