El Gobierno confía en que el sistema judicial sea "leal" y aplique la ley de amnistía

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha dicho este jueves que confía en que el sistema judicial sea "leal" y aplique la ley de amnistía en los términos en que fue aprobada en el Congreso, ya que, en su opinión, están "bastante claros" y "no caben muchas interpretaciones".



Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, al ser preguntada por la negativa de los fiscales a amnistiar los delitos de malversación al expresident Carles Puigdemont y a parte de los condenados por el 'procés'.



"Yo confío en que el sistema judicial va a ser leal a lo que el legislativo ha planteado, porque no puede ser de otra manera", ha asegurado antes de recalcar que en este país quien tiene que capacidad de legislar son las Cortes generales.



Y una vez aprobadas las normas, ha continuado, le corresponde al sistema judicial adoptar la "voluntad política, más allá de que los que lo tienen que ejecutar puedan compartir o no".

