Díaz no se ha planteado "jamás" salir del Gobierno y asegura que será pieza de estabilidad

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que el lunes dimitió como líder de Sumar tras los malos resultados en las europeas, ha asegurado que "jamás" se ha planteado salir del Ejecutivo y que será una pieza de estabilidad.



En una entrevista en TVE ha dejado claro ante las dudas que ha generado su decisión que es de Sumar y seguirá en Sumar, pero que abandona sus responsabilidades políticas. También ha subrayado que ella nunca ha dicho que vaya a ser la candidata a las próximas generales, aunque en su partido no lo descartaron esta semana.



Yolanda Díaz ha asegurado que va a dar estabilidad al Gobierno y va a cuidar "más que nunca" la coalición, insistiendo en que Sumar es "el alma" del Ejecutivo, que tiene que seguir gobernando "más y mejor", pero se ha quejado de que en meses de andadura se han dado "pocas buenas noticias" y las que se han dado -ha recalcado- "tienen el alma de Sumar".



Su decisión de renunciar a seguir coordinando Sumar se ratificará esta tarde en la reunión del grupo coordinador (80 miembros), que además se prevé que nombre a una gestora o dirección colegiada que transite este periodo de reflexión que se ha dado la organización tras el varapalo electoral.



Un varapalo que ha hecho estallar la crisis con algunos de los partidos asociados, especialmente IU y Más Madrid, que llevaban tiempo en tensión por discrepancias con la cúpula.



Sobre el ultimátum que ayer dio Pedro Sánchez al PP para renovar el poder judicial o, de lo contrario, cambiará la ley este mes de junio, la vicepresidenta ha señalado que está convencida de que Alberto Núñez Feijóo "no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo" y si no la tiene hay que cambiar las normas, ha reiterado al señalar que están trabajando en cómo hacer esta reforma.

