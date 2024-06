Junts anuncia una 'cláusula catalana' para poder apoyar leyes en el Congreso

Junts per Catalunya (JxCat) ha anunciado que ha pactado con el Gobierno una 'cláusula catalana' para poder apoyar en el Congreso leyes siempre que se reconozca el ámbito competencial de la Generalitat.



Así lo ha afirmado el diputado de JxCat en el Congreso Eduard Pujol, que ha anunciado este jueves la retirada de la enmienda de su grupo a la totalidad de la ley de Creación de la Oficina de los Derechos de Autor.



El diputado ha dicho que tras una negociación "intensa", se ha introducido esta 'cláusula catalana' en la ley. "Esta negociación ha merecido la pena", ha señalado.



Se trata de un mecanismo que se incluiría en todas las leyes y que sería un nuevo marco de negociación con el Gobierno, según Pujol, ya que si no se incluye "no tendrán el voto a favor del grupo".



"La enmienda de Cataluña es este mecanismo que permite corregir los textos cuando no llevan de entrada el respeto competencial que corresponde al marco competencial de la Generalitat de Cataluña", ha señalado.



Además, Pujos ha apelado a "la pedagogía de los siete votos" y ha recordado que la única ley orgánica publicada en esta legislatura ha sido la amnistía. "Siempre que esté en nuestras manos, no se aprobará ninguna ley que no refuerce y no respete Cataluña", ha afirmado.

