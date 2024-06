Sumar abre su proceso de reflexión para encaminarse a un liderazgo más colectivo

Sumar abre mañana formalmente su periodo de reflexión tras el varapalo en las elecciones europeas del domingo y la renuncia posterior de Yolanda Díaz a seguir coordinando la organización, para encaminarse a un liderazgo más colectivo.



La reunión de mañana del grupo coordinador de Sumar (80 miembros) es un primer paso para arrancar este proceso de análisis y no se espera que salga nada concreto de esta reunión, ni un sustituto de Díaz ni tampoco cómo van a constituir la dirección, según han señalado fuentes de la formación.



Sin precisar nada, desde Sumar apuntan a que la figura del coordinador podría apuntar hacia una bicefalia, siguiendo el modelo del PNV, o a una dirección colegiada, entre otras fórmulas posibles.



En todo caso, apuntan a que el proceso será largo porque además de analizar el fracaso electoral en las europeas (Sumar sólo logró tres eurodiputados), tienen que hablar con el resto de fuerzas asociadas a Sumar, que tras el cuarto revés en las urnas y el malestar por sentirse relegados en el espacio, piden reconocer el arraigo territorial que tienen, más peso en Sumar y una relación horizontal.



Los que han alzado la voz han sido sobre todo Izquierda Unida y Más Madrid, pero también hay descontento en Los Verdes Equo, que inician igualmente su propio proceso de reflexión sobre su papel en Sumar y el futuro del espacio político verde en España.



A Yolanda Díaz se le ha visto reunida este miércoles en dependencias del Congreso y durante largo rato con otros ministros de Sumar (Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy), así como con el dirigente de IU, Enrique Santiago.



Díaz ha seguido antes parte de la sesión de control con un gesto muy serio, escuchando también los ácidos comentarios del PP que se han referido a ella como "fija discontinua" o los reproches por haber dimitido "un poquito" que le ha dedicado Alberto Núñez Feijóo.



Observaciones que se producen después de que ayer Sumar no descartara que la vicepresidenta segunda pueda volver a presentarse a las generales y ésta verbalizara que sigue formando parte de la Ejecutiva y coordinando a los ministros en el Gobierno de coalición cuando el lunes, en una comparecencia telemática sin preguntas, no lo había precisado.

