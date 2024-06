Feijóo pide a Pedro Sánchez no "eternizar lo que es inviable"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido directamente al jefe del Ejecutivo que "no enternice lo que es inviable" y convoque ya elecciones generales porque no tiene un Gobierno "sólido", ni presupuestos, ni mayoría parlamentaria garantizada. Sin embargo, Pedro Sánchez ha rechazado esa opción y le ha culpado de la irrupción con tres escaños en el Parlamento europeo de la agrupación de Luis 'Alvise' Pérez 'Se acabó la fiesta', mostrándose convencido de que el PSOE les va ganar en las urnas.

"Lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino que tengamos dos ultraderechas", ha espetado Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la entrada de Alvise es "responsabilidad" del PP como "consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista" que tiene su partido. "Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y Alvise. Si no, al tiempo", ha abundado.

FEIJÓO: "NO TIENE UN GOBIERNO SÓLIDO NI MAYORÍA GARANTIZADA"

Previamente, Feijóo le ha vuelto a pedir que convoque elecciones. "No eternice lo que es inviable", ha manifestado, para añadir que el Gobierno de PSOE y Sumar está "desbordado", "paralizado" y "acorralado por casos de presunta corrupción".

Es más, el jefe de la oposición ha indicado que "la mayoría de sus socios están haciendo aguas" y le ha echado en cara que su respuesta siempre sea "derecha", "ultraderecha" y "fango". "No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quieren un gobierno estable o no", ha recalcado.

