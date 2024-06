El PNV afirma que el nuevo "pacto estatutario" se podría cerrar antes de finales del 2025

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que "con voluntad" se podría alcanzar un "nuevo pacto estatutario" en Euskadi antes de finales de 2025 y, tras intentar obtener el máximo consenso en el ámbito vasco, presentarlo en las Cortes Generales, donde no ve problema para obtener "un ok".



Este proceso se llevaría a cabo "sin descuidar" el traspaso de transferencias aún pendientes en el actual Estatuto de Gernika y que en este momento, ya sin procesos electorales a la vista, "hay que acelerar".



En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar se ha referido a dicho pacto estatutario, que está incluido en el acuerdo programático alcanzado con el PSE-EE para el Gobierno Vasco de coalición, texto que se difundió ayer.



Sobre el proceso de negociación, Ortuzar ha mantenido que el 70 % de los programas de ambos partidos son "muy parecidos" y "con puntos de conexión evidentes", y que "las aristas" han surgido en los temas de autogobierno, vivienda o sanidad.



En relación al autogobierno y al compromiso de ambos partidos tanto para completar al Estatuto de Gernika como para sentar las bases para elaborar un "nuevo pacto estatutario", que partiría del acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, Ortuzar ha considerado que "con voluntad" podría esta cerrado antes de finales de 2025.



"Los temas materiales están acotados y con un consenso amplio en la comisión parlamentaria de autogobierno -ha recordado-, el asunto pendiente está en lo simbólico: qué es Euskadi, qué derechos políticos tiene, quien sería el árbitro en los conflictos....Aquí hace falta valentía política y generosidad por parte de todos, y desarmar las palabras de tanta carga ideológica", ha propuesto.



Tras destacar que le gustaría que en ese acuerdo estuvieran "todos los partidos", ha reconocido que "es difícil que el PP se sume", pero no renuncia a intentarlo.



Una vez conseguido un "texto con respaldo amplio" en Euskadi, "no debería haber problema para conseguir el 'ok' en las Cortes Generales por parte de los partidos del entorno del actual Gobierno español", según ha dicho.



Respecto al reparto de áreas y carteras en el futuro Gobierno Vasco de coalición, el líder del PNV ha asegurado que aún está pendiente y que en esa negociación "no hay líneas rojas".



"El asunto no es cuál de los dos partidos tendrá más o menos carteras -ha afirmado-, sino que cada formación, con sus fortalezas, se sienta cómodo en el Ejecutivo".



Ha augurado que la respuesta a estas dos cuestiones se conocerán el próximo 22 de junio tras el acto oficial de toma de posesión del próximo lehendakari, Imanol Pradales (PNV), en Gernika (Bizkaia).



Andoni Ortuzar también ha citado la sanidad como un punto destacado del acuerdo de Gobierno, con una Osakidetza "con las costuras abiertas tras la pandemia, que habrá que redimensionar y solucionar los déficits de recursos y personal".



Otro aspecto a resaltar es la transformación energética. "Habrá que ver qué proyectos son interesantes para el país y qué infraestructuras son necesarias, pero con el mínimo impacto ecológico posible", ha dicho.

