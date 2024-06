El PP reclama elecciones generales porque "la moción de censura a Sánchez" fue el 9J

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha abogado por nuevas elecciones generales tras perder el PSOE las europeas y, preguntado por una hipotética moción de censura de Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que el resultado electoral fue "la moción de censura al jefe del Ejecutivo".



El PP, que este lunes ha celebrado su Comité de Dirección, considera que Sánchez "no tiene mayoría para seguir adelante" ya que con los números del Parlamento Europeo "la investidura de Sánchez hoy día no se podría celebrar" tras perder el PSOE frente al PP y retroceder también sus socios de investidura.



"La moción de censura es esta y quien tiene que hacer una reflexión en Moncloa es Pedro Sánchez", ha dicho Sémper en rueda de prensa enarbolando el mapa, mayoritariamente azul, de los resultados.



Ha puesto el ejemplo de Alfredo Pérez Rubalcaba al recordar que cuando estaba al frente del PSOE y perdió las elecciones europeas por tres puntos "dimitió, asumió la responsabilidad y dio un paso atrás", mientras que hoy, "cuando el PSOE se deja cuatro puntos, hay fuegos artificiales para intentar desviar la atención".



El dirigente popular tiene claro que el tiempo del PSOE y el de Pedro Sánchez "ha terminado" y que el ciclo político ha llegado a su fin. "La salida de Pedro Sánchez se está cocinando a fuego lento; el presidente aunque se resista, caerá", ha recalcado.



Los populares argumentan que Sánchez ha perdido el plebiscito que planteó y que si después de las últimas municipales, con un 3,5 % de ventaja del PP, Sánchez se vio obligado a convocar, parece "esperable" que ahora lo haga también tras una victoria "inapelable, clara y aplastante" del partido de Alberto Núñez Feijóo.



"El PP se hace fuerte en el centro, Sánchez se ha hecho experto en expulsar al votante moderado y Feijóo es experto en recogerlo", ha señalado además Sémper, que cree que el PSOE ha "vampirizado" los votos del resto de sus socios.



A la pregunta de si creen que Sánchez va adelantar las elecciones generales, ha comentado que el presidente tomará decisiones, a medio y largo plazo, "en función, única y exclusivamente, de sus intereses, no los de su partido, no los de su Gobierno y mucho menos los de los españoles".



"Con lo cual cualquier cosa puede pasar", ha indicado, antes de incidir en que Sánchez es un presidente que sucesivamente ha ido perdiendo apoyo electoral, que tiene problemas de gobernabilidad, que no tiene herramientas para gobernar y al que los "líos" le crecen.



Ante este panorama, "probablemente otro presidente de Gobierno con más talla estaría pensándose seriamente su futuro", ha afirmado el portavoz popular, que ha admitido que están "prevenidos y preparados" para cualquier escenario que se pueda dar a partir de ahora.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es