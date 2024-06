El PSOE descarta convocar elecciones generales tras la victoria del PP

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a convocar elecciones generales anticipadas tras la victoria del PP en las elecciones europeas de este domingo, indicando que no se lo plantean "en ningún caso" y que no tienen dudas al respecto.

"Sin ninguna duda, no. En ningún caso", ha zanjado la dirigente socialista al ser preguntada en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, sobre si se plantean convocar comicios generales como exigen PP y Vox tras la los resultados de las europeas, que han dejado a los de Alberto Núñez Feijóo en primera posición con 22 eurodiputados, y a los socialistas segundos con 20 escaños.

Según el análisis de la portavoz del PSOE, los resultados marcan "un relato muy similar" al de las elecciones generales de hace un año, y si hoy se repitieran los comicios para renovar las Cortes Generales "el Partido Socialista seguiría gobernando y el Partido Popular seguiría siendo el líder de la oposición".

Por ese motivo, ha preguntado a los 'populares' "para qué ha servido tanta máquina del fango, tanto bulo, tanto ruido", si finalmente "tenemos ahora un marco prácticamente similar" al del 23 de julio de 2023. "Lo que han demostrado (las elecciones europeas) es que no ha servido para nada", ha agregado.

DAR SOLUCIONES CONTRA EL AUGE DE ALVISE

En otro orden de cosas, Peña se ha mostrado preocupada por la "ola reaccionaria" y por los tres eurodiputados que ha obtenido el comunicador Luis 'Alvise' Pérez con su agrupación 'Se Acabó la Fiesta', quinta fuerza política en las elecciones europeas de este domingo.

En su opinión, "las derechas homologables en Europa" deben "plantar cara a la ultraderecha", algo que "por desgracia en nuestro país no sucede" porque el PP "les sigue abriendo la mano". También ha admitido que "la socialdemocracia" debería "hacer autocrítica" y "no solo ir a la contra", sino también "empezar a plantear soluciones a favor, a favor de la ciudadanía" para frenar a la "extrema derecha".

"Hay que hacer una reflexión profunda de hacia dónde queremos ir como sociedad y donde no todo vale, no solo ir a la contra. Yo creo que hay que empezar a plantear soluciones a favor, a favor de la ciudadanía, no solo en contra de los que entendemos que son nuestros enemigos", ha explicado.

