Feijóo celebra el triunfo del PP: "Vamos a ganar y gobernar tras las siguientes generales"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la victoria de su partido en las elecciones europeas y ante simpatizantes en su sede ha exclamado que se abre un nuevo ciclo político y que ganarán y gobernarán después de las siguientes elecciones generales.



El PP ha ganado las elecciones europeas obteniendo 22 eurodiputados y ha conseguido aventajar a los socialistas en dos escaños y en cuatro puntos porcentuales, una diferencia mayor que en las generales de julio pasado, cuando les sacaron 1,4 puntos.



Feijóo ha festejado el triunfo de su partido en el vestíbulo de la sede de la formación, junto a la candidata a las europeas, Dolors Montserrat, su cúpula y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha coreado 'Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa'.



"Sánchez me dijo que el PP iba a perder las elecciones (...) los españoles han dicho lo contrario, nos han dedicado un triunfo electoral contundente, un triunfo electoral transparente y el triunfo que estábamos esperando", ha exclamado Feijóo ante la euforia de los suyos.



Minutos antes, su número dos, Cuca Gamarra, sostenía en rueda de prensa que el PP había ganado el plebiscito de las europeas al señalar que "los plebiscitos son elecciones de sí o no y hoy ha habido un 'sí' a Alberto Núñez Feijóo y un 'no' a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política".



"Los muros han perdido y los puentes los vamos a volver a construir, el discurso del miedo no ha funcionado", ha defendido Feijóo, que ha dicho que el PP asume la responsabilidad de "volver a unir a los españoles" y de buscar mejores caminos para los agricultores, ganaderos, marineros, el medioambiente, la energía o una política migratoria justa.



Feijóo ha destacado que los mejores resultados del PP en unas europeas en 25 años, desde 1999, son también la "cuarta" victoria nacional del PP y ha agregado que siempre que el PP gana europeas gana las siguientes elecciones generales.



Su candidata, Dolors Montserrat, ha celebrado tanto la victoria de Feijóo en unas nuevas elecciones de ámbito nacional, como que en el Europarlamento haya vuelto a resultar vencedor el Partido Popular Europeo.



El PP, que durante la campaña electoral pidió convocar elecciones generales, no ha pedido este domingo nuevos comicios, pero sí le han dicho al presidente del Gobierno que los españoles han censurado a su ejecutivo solo seis meses después de la investidura y que "ahora debe ser consecuente".



"El PSOE ha caído pero con él también han caído todos sus socios" ha señalado Gamarra, que ha afirmado además que "Pedro Sánchez no tiene el respaldo de la mayoría de los españoles".



La número dos de Feijóo ha evitado fijar posición sobre el resultado logrado por Vox y sobre la irrupción de un nuevo partido de derecha, Se acabó la fiesta, y ha reiterado que la victoria de Feijóo significa que han ganado la moderación y la centralidad.

