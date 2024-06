Abren las urnas para que más de 38 millones de españoles puedan votar a 61 eurodiputados

Las aproximadamente 70.000 urnas distribuidas en más de 22.500 colegios electorales en España están abiertas ya, desde las 9:00 horas, para que más de 38 millones de electores decidan los 61 eurodiputados de la circunscripción española, salvo las ubicadas en Canarias, que abren una hora más tarde.



Durante once horas, hasta las 20:00, podrán acudir a las urnas las 38.087.379 personas con derecho a voto en estas elecciones europeas, que son unas 600.000 más que en las elecciones generales de julio del año pasado y 800.000 más que en las anteriores al Europarlamento, que fueron en 2019.



Son 34 las listas electorales por las que pueden optar los españoles en esta jornada, dos más que las candidaturas presentadas hace cinco años.



Los nuevos electores desde 2019 son 2.259.621, mientras que respecto a las elecciones generales de 2023 son 408.284 los que se pueden estrenar con la papeleta.



Dentro de hora y media, a las 10:30 horas, está prevista una rueda de prensa del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y de la subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo, para informar sobre el inicio de la jornada electoral y la constitución de las mesas, que son más de 58.500.



Más tarde, a las 14:30, informarán del avance de participación y a las 18:30 comparecerán de nuevo para ofrecer un segundo avance de participación.



Hasta las 23:00 horas no se conocerán los primeros resultados provisionales, ya que no se podrán dar datos hasta que cierren todas las urnas en la Unión Europea y los colegios electorales italianos estarán abiertos hasta esa hora.



Serán la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quienes comparezcan a las once de esta noche para ofrecer los resultados provisionales de estas elecciones y el reparto de los 61 escaños.

