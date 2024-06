Tellado remite una carta a Armengol por su "bochornoso comportamiento" en el Senado

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha exigido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una rectificación urgente por pedir, a su juicio, el voto a favor de su partido al finalizar su comparecencia de este viernes en la comisión Koldo del Senado.



Así lo ha reclamado Tellado en una carta que ha dirigido a Armengol, en la que se refiere al llamamiento que ésta hizo a participar en las elecciones europeas de este domingo con el fin de parar la política de los bulos y con el que el portavoz de los populares considera que reclamó el voto para el PSOE.



Para Tellado, con esta conducta vulnera "las más elementales reglas del decoro y neutralidad parlamentaria que corresponde respetar a quien ostenta" la Presidencia de la Cámara Baja.



"Causa rubor y estupor que quien ejerce el cargo de máxima representación de la soberanía nacional (..), reclame de esa manera el voto para la formación política a la que pertenece", prosigue en la misiva, en la que le acusa de vulnerar la más elemental norma de respeto a los mismos".



Con su actitud, según Tellado, "ha abdicado de su obligación de conducir los debates parlamentarios conforme a lo establecido en el Reglamento del Congreso, y por eso entiende que ha hecho una "dejación de funciones", que conlleva una "degradación institucional" y un "ataque a la democracia parlamentaria".



Además, ve con "perplejidad" la "inflación epistolar" -dice- del Gobierno para "invocar y exigir" lo que sus miembros "desprecian".



"No vamos a participar de este espectáculo bochornoso, pero no podemos obviar ni el último episodio de su comportamiento en sede parlamentaria ni la deriva general de su Presidencia respecto a las obligaciones que la Constitución y el Reglamento le encomiendan", concluye.



Advierte para terminar de que si no hay una rectificación, el PP volverá a pedir su dimisión para, según sus palabras, devolver cuanto antes "a la institución que usted preside, el prestigio y respeto que nunca debería haber perdido".

