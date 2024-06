¿Qué necesita la pesca española para conciliar el empleo y la salud de los océanos?

La flota española, los inspectores marítimos y las organizaciones vinculadas al mar reconocen que es crucial recuperar la salud de los océanos y, como soluciones, reclaman más controles, administraciones mejor dotadas y un freno a la contaminación de las actividades en tierra.

Portavoces del sector pesquero han identificado, con motivo del Día Mundial de los Océanos, esté sábado, los problemas ambientales más preocupantes y las posibles soluciones para mantener unos mares sanos y el empleo de las zonas costeras.

Entre la demandas, destacan una petición a los Gobiernos para que reduzcan la polución terrestre; más medios científicos y administrativos, al igual que un cierre de fronteras al pescado de flotas ilegales.

Cortar la contaminación en tierra para salvar el mar

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, menciona el cambio climático, el incremento de la temperatura del agua y su acidificación, entre los problemas ambientales, pero resalta "que un 80 % de la contaminación llega a los mares a través de los ríos y de la actividad en tierra".

Garat, presidente de la patronal europea Europêche -que también integra a las cofradías- recalca que los Gobiernos "deben tomarse en serio el cortar la contaminación por tierra" al mar: "Nuestros barcos sacan toneladas y toneladas de basuras del fondo".

Por otro lado, defiende que la pesca no es el problema sino "parte de la solución" para salvar los caladeros si se ejerce de forma responsable y añade que es el sector marítimo más regulado, a veces con normas "imposibles", frente a la falta de "esfuerzos" por otros ámbitos para garantizar la salud marina.

Además, la flota española está en guardia frente a la instalación de molinos eólicos.

"Los pescadores han sufrido muchísimos recortes, en todos los sentidos, con desaparición de barcos y lo que no pueden aguantar es que haya más, no tenemos nada en contra de la eólica marina pero que no afecte a nuestras zonas de pesca", añade.

Al respecto, plantea que cuando la energía eólica se implante primero sea en zonas que no afecten a las pesquerías y siempre, con un informe de impacto previo con estudios independientes.

Más científicos y administraciones mejor dotadas

La flota y las organizaciones ambientalistas coinciden en que hace falta aumentar los medios para la investigación oceanográfica en España.

Pero Garat agrega que la propia Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación necesitaría "más funcionarios", porque no hay los suficientes, a su juicio, para los "mil frentes abiertos".

Insiste en que en la propia Dirección General responsable de la pesca "Mare" de la Comisión Europea (CE) se necesitan "perfiles competentes", hay carencias e incluso puestos vacantes, como el de un cargo de director que sería responsable de aspectos internacionales como la negociación de acuerdos pesqueros.

La opinión inspectora

El Día de los Océanos culmina una semana intensa en España, durante la que el cuerpo de inspectores de pesca marítima ha mantenido una jornada de huelga general para reclamar mejores condiciones laborales y un horario más realista para que estos funcionarios puedan hacer su trabajo.

La presidenta de la Asociación de Inspectores de Pesca (Apipes), Ludi Rueda, subraya que a pesar de los informes científicos y de las decisiones políticas sobre las cuotas, "si después no hay control eficaz no tiene ningún sentido".

Sin embargo, defiende que a nivel de inspección, España tiene mejor nivel que otros países como por ejemplo, añade, los mediterráneos, donde se llevan las cosas de forma "más ligera".

Peticiones ecologistas para la legislatura de la UE

La organización ambientalista Oceana reclama, con motivo de las elecciones europeas del domingo, que en la próxima legislatura se promueva una gestión basada en la protección de hábitats y que solamente acceda al mercado comunitario pescado capturado de forma "legal, sostenible, y completamente trazable".

"La recuperación de las poblaciones de peces debe ir de la mano de garantizar el empleo en las localidades costeras, asignando cuotas más altas a las flotas artesanales y de bajo impacto", según Oceana.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es