ERC, dispuesta a presidir el Parlament y a debatir sobre si hay que desobedecer al TC

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha asegurado este jueves que su partido está dispuesto a presidir el Parlament y a debatir sobre si debe desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) para permitir, desde la Mesa de la cámara catalana, que los diputados "exiliados" puedan votar.



Así lo ha afirmado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4, después de que el TC haya anulado el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió el voto telemático de Lluís Puig (JxCat) la pasada legislatura, lo que abre la incógnita sobre la votación el próximo lunes para elegir al nuevo presidente de la cámara catalana.



En la sesión constitutiva del nuevo Parlament, la Mesa de Edad que dirigirá el pleno -encabezada por Agustí Colomines (JxCat), junto a Júlia Calvet (Vox) y Mar Besses (ERC)- deberá decidir si desobedece al TC y permite el voto a los tres diputados independentistas que permanecen fuera de España: Carles Puigdemont y Lluís Puig (JxCat) y Ruben Wagensberg (ERC), que en su caso está de baja médica.



Sans ha asegurado que ERC aún no ha decidido si Mar Besses hará caso omiso de la resolución del TC y facilitará, junto a Agustí Colomines, que puedan votar los tres diputados "exiliados".



"Lo tenemos que hablar", ha señalado Sans, que ha recordado que su partido siempre ha defendido "garantizar los derechos políticos de las personas que están en el exilio" para que "puedan votar".



Sans ha denunciado que "los jueces nuevamente quieren condicionar los resultados electorales", pero "no tiene ningún sentido que no puedan ejercer su derecho al voto" los tres diputados de Junts y ERC afectados, por lo que ha dejado la puerta abierta a desobedecer aquellos "dictámenes que son injustos".



Sobre la elección de la nueva presidencia del Parlament, ha dejado claro que ERC, pese a ser la tercera fuerza en la cámara catalana, podría acabar ostentando el cargo, en función de las mayorías que se formen: "ERC está dispuesta a presidir el Parlament y a optar a todas las instituciones siempre", ha afirmado.



No obstante, ha subrayado que ERC pone el foco en articular una "Mesa antirrepresiva" con una mayoría que permita que "los diputados en el exilio puedan votar y ejercer sus derechos políticos" y que en el Parlamento de Cataluña "se pueda hablar de todo".

