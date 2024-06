El PP denunciará a la Junta Electoral el uso del Consejo de Ministros en campaña electoral

El Partido Popular presentará este miércoles una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) por la "utilización del Consejo de Ministros como instrumento en beneficio del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral".



Así lo ha avanzado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena 3, recogida por EFE, en la que ha incidido en que "las reglas del juego deben respetarse" a pesar de que "el "populismo que ejercita (Sánchez) no lo permite", ha apostillado.



La dirigente popular se ha referido a la última carta que ha dirigido el presidente a la ciudadanía, para advertir de que el "señalamiento" que hace a los jueces está "al nivel del señalamiento que puede promover (el expresidente Donald) Trump cuando él se ve investigado por la justicia americana".



"Es populismo puro y duro", ha indicado Gamarra, que ha insistido en que la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por supuestos delitos de corrupción "es algo que no tiene precedentes en la democracia española" y un hecho de "máxima gravedad" que exige "responsabilidades políticas".



Tras subrayar que "hay muchas cartas (del presidente) pero explicaciones ninguna", ha dicho que Sánchez "se protege detrás de una carta" cuando lo que "tendría que estar haciendo es dar cuenta a la ciudadanía en la sede del Congreso de los Diputados".



Debería responder, en concreto, a todas las cuestiones que afectan a su mujer y a las relaciones de esta con empresas que luego concurren a concursos públicos y acceden a fondos, no solo españoles sino a fondos europeos, ha señalado.



La número 2 del PP, que ha ironizado con que Sánchez ha convertido la Moncloa en "una oficina de Correos", se ha mostrado convencida de que esa carta busca "interferir en las elecciones del próximo domingo. "Esa carta es tan falsa como la primera que remitió" a los españoles, ha avisado.



Por su parte, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha acusado a Sánchez de usar el "manual del populista" acusando a los jueces o a los medios de comunicación ante la supuesta corrupción, y ha advertido que es "de extraordinaria gravedad" que el presidente del Gobierno "deslice la idea de que los jueces prevarican".



Los jueces dictan sentencias y diligencias "cuando toca" y es un "despropósito" que el Gobierno haga "oposición a los jueces", ha recalcado Sémper en una entrevista este miércoles en Telecinco.



El portavoz del PP no ha adelantado cuándo citarán a Sánchez a declarar en la comisión de investigación del Senado, aunque sí ha recalcado que es el jefe del Ejecutivo a quien hace oposición y no a su mujer, por lo que a quien van a convocar es al presidente del Gobierno.



"Esto va para largo porque hay dos causas abiertas", ha agregado Sémper, aludiendo al caso Koldo, que se investiga en la Audiencia Nacional, y al caso contra la esposa del presidente del Gobierno en un juzgado madrileño.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es