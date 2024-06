Sanidad y comunidades revisan los planes de gestión de la Atención Primaria para el verano

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne este miércoles para analizar la gestión que harán las comunidades de Atención Primaria este verano, un periodo habitualmente crítico por las vacaciones estivales y que este año suma la situación extraordinaria de los MIR de último año.



Las comunidades debían enviar sus planes de verano 48 horas antes del encuentro, que arrancará a las 12:00 horas, según el plazo que les dio la semana pasada la ministra de Sanidad, Mónica García; sin embargo, hasta última hora de este martes solo unas pocas se lo habían trasladado.



Incentivos para las plazas de difícil cobertura, contrataciones de MIR de último año que aún no han acabado la formación pero que sí pueden desempeñar su trabajo de forma autónoma o ajustes horarios de los centros de salud son algunas de sus medidas para sobrellevar este periodo, marcado por la escasez de personal debido a las vacaciones de sus profesionales.



Por ejemplo, mientras Andalucía piensa contratar 32.000 profesionales (10.000 de media al mes en julio, agosto y septiembre, y 1.000 de media al mes en junio y octubre), Cataluña ha pedido a los centros contención a la hora de asumir personal para sustituciones porque la situación de prórroga presupuestaria no permite un nivel de gasto tan elevado.



Aragón va a hacer uso de un modelo mediante el cual los residentes de último año van a ocupar las plazas de difícil cobertura, con el medio rural como prioridad número uno, aunque querría que esta medida extraordinaria contara con el respaldo del ministerio y pueda llevarse a cabo "con total seguridad" para los MIR que no han acabado la especialidad.



En Euskadi se ajustarán los horarios ante la bajada de demanda: en 155 de los 339 centros de salud no habrá cambios de jornadas ni de horarios, pero en 72 se adelantará el horario de cierre, de 20:00 a 17:00 horas, mientras que otros 44 cerrarán de manera puntual algunos días y en 58 aún no se ha ultimado la planificación. Serán 10 los ambulatorios que cerrarán durante todo el verano.



Con todo, las comunidades gobernadas por el PP se lamentan de que en el orden del día solo conste el punto 'Situación de cobertura de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024: Análisis de los planes de verano de las CCAA'.



Por eso, el pasado viernes, mediante una carta, volvieron a emplazar a la ministra a incluir "la situación actual de la disponibilidad de médicos" y el número de vacantes que hay, así como las medidas que piensa imponer para "paliar la falta de médicos de familia, incluidas las que puedan tener que ver con los MIR IV".



Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Murcia, Valencia, Madrid, Baleares, Andalucía, Extremadura y Galicia se refieren así a los MIR que iniciaron su residencia en 2020 pero que, en lugar de acabarla este año en mayo, como es habitual, lo harán en septiembre, debido al retraso del inicio de su periodo de formación por la covid-19.



"Desde entonces las comunidades autónomas venimos alertando de la necesidad de que el Ministerio de Sanidad, en el ejercicio de sus competencias, tomase medidas para que en el año 2024 no se produjese el retraso en la finalización del periodo formativo hasta el mes de septiembre", pero "ninguno de los cinco ministros" que ha habido ha tomado medida alguna, censuran.



Un asunto del que ya se ha dado amplia respuesta desde Sanidad, la última en una carta que García remitió a las comunidades hace dos semanas.



En ella, les recordaba que es competencia suya la gestión de los profesionales, "pudiéndose tomar medidas en el ámbito de la incentivación del disfrute del período vacacional fuera del periodo estival donde suelen acumularse las dificultades de contratación, la distribución de efectivos y turnos u otras medidas".



También les avisaba de que hay propuestas que no pueden ser adoptadas dentro del marco legal existente porque se vulnerarían "los procesos correctos" de formación.



En España, los residentes de 4 º suponen el 7,2 % de la plantilla de Medicina Familiar y Comunitaria; según Sanidad, la situación de este verano, en el que van a convivir dos promociones completas de MIR, no debería suponer una merma en la planificación en un contexto de adecuación de plantillas a la demanda de la ciudadanía.

