Ayuso tacha a Sánchez de "meme de una República bananera" por sus "ademanes" y "mentiras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "meme de una República bananera" y le ha culpado de llevar a España "al abismo" con "sus ademanes y mentiras" de su vida política y personal.



En la presentación de Dolors Montserrat, candidata del PP a las elecciones europeas en un desayuno informativo de Fórum Europa, Díaz Ayuso ha cargado duramente contra Sánchez, a quien ha culpado de "carcomer" a España en sus últimos seis años de Gobierno, utilizando las herramientas del Estado "como si pertenecieran al partido en gobierno y como si Sánchez fuera España.



"Sánchez, en su vida política y personal, en sus ademanes y mentiras, cada vez se parece más a un meme de una República bananera y se olvida de que es presidente del Gobierno del reino de España", ha expresado la dirigente madrileña del PP.



Según Díaz Ayuso, España en los últimos seis años "no ha dejado de carcomerse a gran velocidad por culpa de un gobernante seducido por políticas propias de caudillo bolivariano", por lo que los españoles tienen "la oportunidad" en los comicios del próximo domingo de "enseñarle la salida al proyecto más autoritario y corrupto".



"Que le demuestre que no todo vale y que España no es Sánchez", ha subrayado la presidenta regional, y ha instado a "no dar nada por ganado, nada por hecho" para "no caer en los errores" de las elecciones generales.

