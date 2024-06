El CIS sigue dando vencedor al PSOE en las europeas pero con el PP más cerca, a 2,7 puntos

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) previa a las elecciones europeas sigue dando ganador al PSOE con hasta el 33,2 por ciento de los votos frente al 30,5 por ciento del PP, que se queda a 2,7 puntos al recortar casi la mitad de la ventaja que le llevaba hace dos semanas.



El sondeo del CIS, que en esta ocasión no adjudica escaños, impulsa a Vox como tercera fuerza con hasta el 11 por ciento de los votos (9 décimas más que en el anterior muestreo del 23 de mayo) y reduce ligeramente las expectativas de Sumar, que se quedaría con un máximo del 7,1 por ciento.



Más importante sería la bajada de Podemos, que pasaría del 5,4 por ciento del voto estimado al 3,9 por ciento, y la de Cs, en caída libre al desplomarse al 1,2 por ciento, superados ambos por la agrupación de electores encabezada por Luis Pérez Fernández, conocido como "Alvise", que pasa del 3,8 por ciento a un 5,7 por ciento.



La encuesta, única de las publicadas en las últimas semanas que concede la victoria al PSOE frente el PP, se ha elaborado a partir de 7.491 entrevistas telefónicas entre el 23 y el 30 de mayo pasados.



También pronostica este sondeo una importante pérdida de apoyos para la candidatura de Junts, cuyo máximo del 3 por ciento de hace dos semanas se queda casi en la mitad, con el 1,6, al igual que Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu, BNG y Ara Més) que se deja nueve décimas desde una cota del 5 por ciento hasta el 4,1.



"Por una Europa Solidaria", que partía de un tope del 1,6 por ciento ahora cae a una estimación de voto del 1,3 por ciento.



A diferencia del muestreo del 23 de mayo, en esta ocasión el CIS no adjudica escaños, pero los porcentajes que refleja garantizan la entrada en la Eurocámara de la agrupación de electores de "Alvise", denominada "Se acabó la Fiesta" puesto que con una horquilla anterior del 2,9 al 3,8 por ciento ya le atribuía de uno a dos diputados.



La actual, del 4,9 al 5,7 por ciento, permite aventurar que tendrá incluso más eurodiputados.



Como es habitual el CIS pregunta también por la intención de voto de los ciudadanos de cara a unas elecciones generales; el resultado, sin ponderar, arroja igualmente una victoria del PSOE sobre el PP por dos puntos exactos, con el 28,6 por ciento para los socialistas y el 26,6 por ciento para los populares.



El sondeo dado hoy a conocer establece horquillas de porcentajes para todas las candidaturas que concurren a las elecciones europeas por la circunscripción única del territorio nacional.



Así, al PSOE le atribuye entre el 31,6 y el 33,2 por ciento de los votos; al PP, del 28,3 al 30,5 por ciento; Vox obtendría de un 9,9 al 11 por ciento; Sumar oscilaría entre el 5,4 y el 7,1 por ciento; el margen para "Se Acabó la Fiesta" va del 4,9 por ciento hasta un 5,7.



Les siguen Ahora Repúblicas (3,7-4,1); Podemos (3,6-3,9); Junts i Lliures per Europa (1,5-1,6); Por una Europa Solidaria (1,0-1,3) y Ciudadanos (0,7-1,2).



Con estos porcentajes, el bloque conformado por el PP y Vox podría acaparar el 9 de junio del 38,2 al 41,4 por ciento de los sufragios, por detrás del bloque de la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos, que reunirían del 40,6 por ciento al 44,2 en la franja alta.



Los socialistas tendrían unos resultados similares a los de los comicios europeos de 2019, cuando lograron el 32,4 por ciento de los sufragios, en tanto que los populares experimentarían un importante ascenso que llegaría casi a los 10 puntos, porque obtuvieron el 20,1.



En el caso de Podemos, que concurrió junto a IU hace cinco años y alcanzó el 10 por ciento de los votos, ahora se quedaría muy minusvalorado, por debajo del 4 por ciento.

