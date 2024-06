La Comunidad Palestina pide a la Audiencia que bloquee el comercio de armas con Israel

La Comunidad Palestina de Cataluña ha pedido a la Audiencia Nacional que acuerde el bloqueo de todo comercio de armas entre España e Israel y que el Gobierno español revoque las autorizaciones vigentes de exportación e importación de material de defensa y doble uso que tengan como destino u origen el Estado israelí.



Esta organización ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional un recurso contra la desestimación -por silencio administrativo- por parte de la Secretaría de Estado de Comercio de tal requerimiento, presentado el pasado 23 de febrero sin que se haya dado respuesta al mismo.



El recurso, que cuenta con el apoyo de la Comunidad Hispano Palestina Jerusalén de Madrid y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, denuncia un supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de comercio de armas y solicita a la Audiencia que adopte medidas cautelares para bloquear las autorizaciones vigentes.



Así lo han informado a su salida de la Audiencia a los periodistas los portavoces de las tres organizaciones, Saif Abukeshev, Saida Ghodaieh y Héctor Grad, respectivamente.



Denuncian que "España no ha suspendido las licencias de exportación vigentes, mantiene las importaciones y permite el tránsito de material de guerra hacia Israel".



En este sentido, advierten que "un nuevo barco sospechoso de transportar armas, municiones y explosivos para Israel desde India tiene escala prevista en Cartagena (Murcia) este miércoles".



Alegan que la ley de comercio de armas prevé la suspensión de las autorizaciones de transferencia de material de defensa y de tecnologías de doble uso si existen indicios racionales de vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.



"Estos indicios existen a la vista de que el Estado de Israel está siendo investigado por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia", apunta la demanda.



Recuerda además que "España está adherida a la Convención Internacional sobre el Genocidio".



Los demandantes explican que según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, en 2023 se exportaron a Israel 37.861 kilos de material armamentístico por un valor total de 1.607.049 euros y estas exportaciones se mantuvieron también durante noviembre y diciembre.



Añaden que además en 2023 se importaron de Israel más de 68.000 kilos de material de armamentístico por un valor de 10.288.532 euros y solo en diciembre se importaron más de 1.395 kilos por un valor de 5.935.066 euros.



Recalcan que estas importaciones se mantienen aún durante este año, habiéndose importado 575 kilos de material bélico por un valor de 1.856.754 euros, "un material que las empresas israelíes suelen vender con el sello 'testado en combate', es decir, usado contra la población en Gaza".



A juicio de los demandantes, "no es suficiente que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se insista en que no se ha autorizado ninguna operación de venta a Israel desde el pasado 7 de octubre" y reclaman "que el gobierno apruebe un embargo formal de armas a Israel".

