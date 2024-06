Feijóo abre la puerta a una moción de censura si es útil y se da el contexto adecuado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta este lunes a la posibilidad de que su partido plantee una moción de censura contra Pedro Sánchez si es útil y si se da el "contexto adecuado" tras las elecciones europeas.



Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, en la que también ha afirmado que si fuera presidente del Gobierno y su pareja estuviera investigada por un supuesto caso de corrupción presentaría su "dimisión irrevocable" del cargo.



Sobre la posibilidad de que presente una moción de censura, Feijóo ha dicho que su partido va a utilizar todas las herramientas que considere oportunas, aunque ha dejado claro que para ello "hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en este contexto".



Por otra parte, el líder del PP ha garantizado que dimitiría en caso de ser presidente del Gobierno y su pareja estuviera investigada por un supuesto caso de corrupción. "Yo no puedo ser presidente del Gobierno si mi pareja está siendo investigada".



Feijóo ha recordado que estuvo 14 años de presidente de Galicia, que eso no se lo hubiese aceptado a ningún miembro de su Gobierno y que, por tanto, si le hubiera pasado a él presentaría su dimisión irrevocable.



"Es imposible que pase esto, porque mi pareja no podría utilizar (por un problema moral) el puesto para levantar el teléfono, hablar con una empresa pública y pedirle dinero", ha apuntado.



Tras señalar que aunque parezca que ya vale todo, no todo vale, el líder del PP ha insistido en que "hay que volver otra vez a la decencia".



Y ha ironizado con que hace seis años se celebró una moción de censura, con el argumento de que Pedro Sánchez iba a luchar contra la corrupción, y ahora es su mujer la que está siendo investigada en un juzgado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es