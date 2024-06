Mónica García inaugura la plataforma de Atención Primaria de la OMS en España

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha inaugurado este lunes el lanzamiento de alto nivel de la plataforma de demostración de Atención Primaria de la OMS en España que brinda la oportunidad de compartir el modelo de Primaria con otros países y ofrecer la "solidez" del sistema español.



En un acto en el Ministerio de Sanidad, que ha contado con el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge y el viceministro de Chequia, Josef Pavlovic, país que también se ha unido a la plataforma, la titular de Sanidad ha desgranado como fortalezas del modelo español: la universalidad, la equidad, la gratuidad del servicio, los sólidos equipos multidisciplinares, la orientación comunitaria, la descentralización y la digitalización.



La inauguración de este lanzamiento se realiza la misma semana en que Sanidad celebra con las comunidades un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario, el 5 de junio, para abordar los planes de verano en Atención Primaria de cara a la época estival y que los consejeros autonómicos deberán enviar al Ministerio 48 horas antes de la reunión.



En su discurso, la ministra de Sanidad ha subrayado "el inmenso talento" de los profesionales sanitarios de Atención Primaria de España para atender con "empatía, cuidado y solidaridad" y, por ello, ha pedido dotarles de tiempo, de calidad en la asistencia y de conocimiento, "para retener esa vocación".



García ha insistido en que la Atención Primaria más que la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud "es el corazón, y más concretamente el ventrículo izquierdo, el que empuja la sangre hacia todo el sistema".



La titular de Sanidad ha reconocido que la Atención Primaria se enfrenta a retos muy importantes, sobre todo tras la pandemia como son "la accesibilidad, la coordinación entre los niveles asistenciales, la desburocratización y otros muchos desafíos para adaptarse a la Atención Primaria del siglo XXI".



Y ha considerado que esta plataforma de demostración es una herramienta "ideal" para "enseñar y para aprender": "Compartir con otros países, ayudará a España a fortalecer el sistema sanitario y a esa mejora continua en el Sistema Nacional Salud".



Por su parte, en su intervención, el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, ha coincidido en que este tipo de plataformas facilitan la solución de obstáculos y si bien ha reconocido que la Atención Primaria es el "patito feo" del sistema sanitario, "la confianza de los pacientes es muy elevada".



En el coloquio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha subrayado la diferencia en España entre los sistemas sanitarios según en qué comunidades, y ha reconocido que durante la crisis económica, la Atención Primaria es dónde más se recortó en presupuesto.



Padilla ha señalado que una de las prioridades del Ministerio es transformar la Atención Primaria para que "no sea un lugar donde los profesionales van y vienen, ni un camino de paso hacia otra especialidad o un lugar previo a la jubilación".



El objetivo, ha dicho, es que sea un lugar en el que se puedan desarrollar profesionalmente tanto los médicos de familia como el resto de categorías.



El secretario de Estado ha insistido en que estos profesionales necesitan "continuidad a lo largo de los años" y ha asegurado que "el modelo de café para todos no funciona: Atención Primaria no puede ser un monolítico estático, tiene que estar relacionado con la comunidad y tiene que ser fresco desde el punto de vista de la gestión".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es