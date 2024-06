Abascal avisa al Gobierno: "Que no den un paso más porque nos van a tener enfrente"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE de que "no den un paso más" porque su partido "no se quedará quieto y responderá con contundencia": "Que no se atrevan a continuar avanzando como lo han hecho en otros países porque nos van a encontrar enfrente, físicamente si es necesario", ha dicho.

En un mitin enmarcado en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo en Murcia, donde Vox cogobierna con el PP, Abascal ha arremetido contra el Ejecutivo y el PSOE, después de días de tensiones que alcanzaron su culmen el viernes, cuando el partido de Pedro Sánchez anunció medidas legales contra el líder de Vox por decir que el atacante de Mannheim (Alemania) es "aliado" del presidente.

Abascal ha hecho hincapié en que Vox "responde con contundencia" a las acusaciones contra su formación por ejercer "violencia política". "Les llamamos lo que hay que llamarles, pero que no den un paso más, porque no vamos a estar quietos, que no es atrevan a continuar avanzando cómo lo han hecho en otros países, porque nos van a encontrar enfrente, físicamente si es necesario", ha dicho el líder de Vox.

Asimismo, ha recordado la crisis diplomática abierta con Argentina a raíz de las palabras pronunciadas por el presidente argentino, Javier Milei, que llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en un acto de partido de Vox. "Le llaman drogadicto y fascista, viene aquí y se acuerda de su señora, lo que no sé es cómo no se ha acordado de su madre", ha afirmado.

En esta línea, Abascal ha aprovechado para cargar contra el PP por sugerirles "rebajar el tono" contra el Gobierno y el PSOE. "Para eso ya estáis vosotros, nos quedamos cortos con las cosas que decimos", ha agregado, antes de mencionar "la corrupción, el engaño, la mentira sistemática y la defensa de los intereses del PSOE, de la familia de Sánchez, de Mohamed VI o del Club Bildelberg". "Poco les decimos y poco hacemos", ha subrayado.

En alusión al PP, Abascal ha continuado: "Los que teníamos que tener al lado no los tenemos al lado, no tienen sangre en las venas". El líder de Vox ha añadido que ve al PP aún "en la vieja política", en referencia al bipartidismo.

Abascal también ha mencionado la inmigración ilegal y la ha relacionado con la delincuencia y la inseguridad para las mujeres. Así, ha pedido "más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres, más jóvenes con vivienda y menos okupas, más libertad para las mujeres para andar como quieran con faldas, pantalones, con escote, con las uñas pintadas y menos mujeres veladas, con burkas, sin libertad o caminando cuantro pasos por detrás de de unos sujetos que no la respetan".

Por su parte, el cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, también ha mencionado al PP para señalar que su partido "se desgañita" para decirle que "no acepte" en las regiones donde cogobiernan o gobiernan en solitario "el reparto de inmigrantes ilegales que ejecuta el Ejecutivo de Sánchez".

"Pero al PP es como si les arrancasen una muela, son incapaces de tomar una decisión, pero eso es coherente porque gobiernan en Canarias", ha agregado el líder de Vox en Bruselas, antes de vincular la inmigración ilegal con "miseria, ruina, paro, falta de convivencia, okupaciones ilegales, tráfico de drogas, prostitución de menores e inseguridad para las mujeres".

Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que pretende explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal. Asimismo, centra sus mensajes en denunciar la "estafa" que a su juicio supone el PP, por su "asociación" con el PSOE en la Eurocámara y pretende estimular a los abstencionistas.

