Junts, ante el reto de movilizar a sus votantes sin el gancho electoral de Puigdemont

Antes del adelanto electoral en Cataluña, el 9 de junio era el único domingo marcado en el calendario de JxCat, que encaraba las europeas con la intención de volver a presentar a Carles Puigdemont.

Cuando no ha pasado ni un mes y medio desde el 12M, JxCat afronta las elecciones europeas con el reto de mantener viva la movilización que les funcionó en las elecciones catalanas, aunque en un clima de cansancio entre el electorado y con el hándicap de presentar a un candidato menos mediático que Puigdemont, el exconseller y eurodiputado Toni Comín, huido como el expresidente catalán a Bélgica tras el tormentoso octubre de 2017.

Obtener buenos resultados sin Puigdemont en el cartel

El millón de votos que obtuvo Puigdemont en las elecciones europeas de 2019 es uno de los grandes trofeos exhibidos en las vitrinas de JxCat. Aquellos votos se tradujeron en dos escaños en la eurocámara -Puigdemont y Comín, a los que se sumó Clara Ponsatí tras el Brexit-, unos buenos resultados que ahora intentarán repetir.

Puigdemont ha sido la gran baza electoral de JxCat desde sus inicios. Cuando Pere Aragonès adelantó las elecciones catalanas al 12 de mayo, Puigdemont tuvo que decidir si repetía como candidato a las europeas -la opción que prefería- o encabezaba la candidatura al Parlament. Optó por la segunda opción, lo que dio vía libre a Comín, su escudero en la Eurocámara, para ser cabeza de lista.

La catedrática de derecho internacional Neus Torbisco es la número dos de la lista y Aleix Sarri, el número tres. Sin el tirón electoral de Puigdemont, Comín tiene ante si el reto de motivar a su electorado y tratar de revalidar al menos dos escaños en la Eurocámara, aunque las encuestas le garantizan sólo uno.

¿A qué grupo pertenecerán los eurodiputados de Junts?

En esta última legislatura, los tres eurodiputados de Junts no han pertenecido a ninguna de las grandes familias políticas europeas, sino que han figurado como no adscritos, y en estas elecciones no se presentan en coalición con ningún partido.

Tanto Convergència como el PDeCAT, las dos formaciones precursoras de JxCat, pertenecieron al grupo ALDE, los liberales europeos, hasta que fueron expulsados en 2018 tras las presiones de Ciudadanos.

La adscripción de los eurodiputados de JxCat es una de las grandes incógnitas por despejar: "Solo podemos ir a grupos parlamentarios que empaticen con nuestra prioridad política y que no tengan ninguna hostilidad hacia el proceso de independencia catalán", ha dicho Comín en campaña.

A Renew Europe -grupo sucesor de ALDE- pertenecen los eurodiputados de CS, pero si la formación naranja se quedase sin representación Junts podría explorar un retorno a su antigua familia europea, si bien Comín evita concretar sus planes y recuerda que en JxCat hay tres corrientes ideológicas: la liberal, que estaría cómoda en Renew; la socialdemócrata, afín a S&D, y la de izquierdas, cercana a The Left y los verdes.

Oficialidad del catalán y corredor mediterráneo

La oficialidad del catalán en la Unión Europea es uno de los grandes temas de la campaña electoral de JxCat: las críticas al Gobierno de PSOE y Sumar son habituales, hasta el punto de poner en duda su compromiso con la que fue una de las condiciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Los incumplimientos con el Corredor Mediterráneo es otro de los caballos de batalla de Junts, que también intentará capitalizar el malestar de los agricultores catalanes: en su programa se comprometen a aumentar las ayudas a pequeñas explotaciones, limitarlas a grandes terratenientes y reducir la burocracia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es