La factura de la luz repunta un 11% en mayo en el tercer mes que se aplica un IVA del 21%

La factura de la luz de este mes de mayo, de 46,78 euros, repunta un 11,11 % respecto a la de abril, que, con 42,1 euros fue la más baja de los últimos tiempos, y ya son tres los meses en que se aplica en el recibo un IVA del 21 % y no del 10 % por no superarse el mes anterior los 45 euros/megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista.



Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a falta de un día de facturación, el recibo para un consumidor acogido a la tarifa regulada o PVPC con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (KWh) en horario punta, 70 KWh en el llano y 120 KWh en el valle, alcanza los 46,78 euros/MWh, situándose como la segunda factura más alta del año tras la de enero, que fue de 54,49 euros/MWh.



Este importe es un 11,11 % superior a los 42,1 euros del recibo de abril, un mes en el que el precio medio mensual en el mercado mayorista fue de 13,67 euros/MWh, el mínimo desde que existen registros, el año 1998.



La factura de abril, pese a aplicarse en ella un IVA del 21 %, fue inferior, incluso, a las que hubo durante el confinamiento.



El recibo de mayo de este año es un 1,47 % inferior al de 47,48 euros del mismo mes de 2023, en que se aplicaba un IVA del 5 %, una de las medidas que aplicó el Gobierno para aliviar a los consumidores del impacto de los altos precios en el mercado mayorista.



También entonces el impuesto especial de la electricidad que se aplicaba era del 0,5 % y no del 3,8 % como ahora.



Este mes de mayo el precio mayorista ha sido de 32,27 euros/MWh, la mitad (un 56,5 % menos) que en mayo de 2023, en que cerró a 74,21 euros/MWh.



Mayo ha sido el tercer mes de este 2024 en que se ha aplicado un IVA del 21 % en la factura eléctrica, al quedarse el precio mayorista en abril por debajo de los 45 euros/MWh, y lo mismo va a ocurrir en junio, ya que en mayo tampoco se ha rebasado.



Desde comienzos de 2024, el Gobierno empezó a eliminar gradualmente las rebajas de impuestos a la electricidad y el gas que adoptó para paliar a los consumidores las fuertes alzas en los precios que provocó la guerra de Ucrania.



Al comenzar 2024, el IVA de la factura eléctrica pasó ya para todos los consumidores, tanto para los que están en el mercado regulado como para los del libre, del 5 % al 10 %.



Para 2024, estaba previsto que el tipo a aplicar fuera del 10 %, aunque se introdujo una excepción, que es que, si en un mes el precio medio de la electricidad se sitúa por debajo de los 45 euros/MWh, en el siguiente se aplicaría el IVA del 21 % que había antes de las medidas introducidas para paliar el efecto de la escalada de los precios.



La revisión al 21 % no afecta a los consumidores considerados vulnerables, para los que se mantiene el IVA de sus facturas en el 10 % durante todo 2024.

