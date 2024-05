El abogado de Puigdemont acusa al Gobierno de retener la ley

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de estar "reteniendo" la publicación de la ley de amnistía para que no le perjudique en la campaña de las europeas y porque tiene "miedo al empuje electoral" del expresidente catalán.



En una entrevista en la emisora RAC1, el abogado ha apuntado que el Gobierno está "haciendo muchas cosas que son rayanas con la ilegalidad" y ha resaltado que "lo único que hace falta" es que "pase ya de una vez por todas esta ley, para que la firme el rey y aparezca publicada" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



"La pregunta es por qué el Gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey la mantiene en un cajón", ha apuntado Boye, que está convencido de que "la ley no está en la Zarzuela. Si estuviera en la Zarzuela estaría firmada y publicada", ha agregado.



Según el abogado, "alguien le está metiendo en un lío al rey", quien tiene la "responsabilidad constitucional de sancionar todas las leyes".



Para Boye, el motivo de ese retraso en la publicación de la amnistía es que el Gobierno tiene "miedo al empuje electoral del president Puigdemont y lo que no quieren es verse perjudicados en la campaña de las elecciones europeas, en la Constitución del Parlament de Catalunya...".



El letrado ha explicado que Puigdemont no tiene previsto regresar a España "automáticamente, cuando aparezca en el BOE" la ley de amnistía, sino en función de cuándo se celebre el debate de investidura en el Parlament, pero ha recordado que sí podrían hacerlo los republicanos Marta Rovira y Rubén Wagensberg, ambos actualmente en Suiza.



Boye ha advertido también de que España haría "el ridículo internacionalmente" y parecería una "república bananera" si los jueces no aplicaran la ley de amnistía, "que ha salido en todos los medios del mundo como un gran logro de Puigdemont", ha agregado.



El abogado ha criticado el informe de los fiscales del Tribunal Supremo en el que se oponen a aplicar la amnistía en la causa del 'procés': "Es todo una contradicción, despilfarrar recursos públicos".

