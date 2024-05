La Audiencia de Madrid acota la investigación de Begoña Gómez a los contratos de Barrabés

La Audiencia de Madrid ha avalado este miércoles la investigación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero advierte de que debe limitarse a su presunta mediación para la adjudicación de contratos a la empresa de Carlos Barrabés.



El tribunal sostiene que la investigación, por el momento, "deberá limitarse a los hechos sobre los que existe base objetiva", algo que no ocurre con la supuesta relación de Begoña Gómez con el rescate de Globalia, que considera "una simple conjetura".



En relación a esa limitación de la investigación, la Sala establece en su auto que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, debe "dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora, dado el carácter genérico del inicial oficio".



Al desestimar la pretensión de la Fiscalía de archivar la causa, los magistrados han concluido que en la denuncia del colectivo Manos Limpias "se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación", al menos en referencia a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next -del empresario Barrabés- y The Valley.



Esto "legitima una investigación", dice el tribunal en relación a las adjudicaciones obtenidas por este empresario del ente Red.es en 2021 "ganando a ofertas económicas más atractivas" y a quien, "al parecer", recomendó "por carta" Begoña Gómez como codirectora de un máster universitario en el que participaba Barrabés.



Sin embargo, la Audiencia Provincial descarta que se deban investigar los otros dos bloques fácticos que contenía la denuncia: el primero, por "inverosímil o con datos erróneos" y el segundo, referido al rescate del Gobierno a Globalia, por ser una conjetura "más allá de llamativas coincidencias temporales y personales" que "quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".



Para tomar la decisión de avalar el inicio de la investigación, el tribunal no ha tenido en cuenta el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no contenía indicios incriminatorios contra Begoña Gómez, a pesar de que la Fiscalía solicitó su incorporación al expediente.



La razón, según explica, es que entiende que no puede valorar lo que aún no ha sido analizado por el juez instructor, que fue quien solicitó el citado informe y que ha decidido seguir practicando más diligencias. "Lo contrario supondría invadir su exclusiva competencia", concluye.

