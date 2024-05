Pedro Sánchez pide a Podemos actuar unidos contra la "coalición reaccionaria" del PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la líder de Podemos, Ione Belarra, actuar unidos contra la "coalición reaccionaria" del PP y Vox en vez de incidir en los asuntos que pueden dividir a los partidos de izquierdas.



Sánchez ha hecho esta petición en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Congreso en respuesta a una pregunta de Belarra.



La secretaria general de Podemos ha iniciado su intervención refiriéndose a las palabras del portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, en las que, ante los insultos que sufrieron Pablo Iglesias e Irene Montero a su llegada al juicio por el acoso que sufrieron frente a su casa, dijo que "quien siembra vientos, recoge tempestades".



La líder de Podemos ha dicho que Tellado justificó la "violencia fascista" que sufrieron Iglesias y Montero, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rectifique esas palabras y ha instado a Sánchez a que se pronunciara sobre ellas.



En su respuesta, Sánchez ha dicho que las declaraciones de Tellado son "lamentables" y se califican por sí solas.



Belarra ha señalado después que le habría gustado que Sánchez hubiera expresado "un pequeño gesto de solidaridad" porque cree que esto debe concitar el consenso de todos los demócratas.



Por eso, en su réplica, el presidente del Gobierno ha subrayado que si no había quedado claro, mostraba de nuevo su "absoluto rechazo y condena" a las declaraciones de Tellado.



Una condena que también expresó posteriormente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, cuando al responder a una pregunta que le ha planteado Tellado, le ha exigido que se disculpe por justificar la violencia verbal contra Iglesias y Montero.



Sánchez ha insistido en su idea de que en España hay por parte del PP y Vox una escalada de la violencia verbal que conlleva una polarización asimétrica en la que "hay gente que insulta y -ha añadido- gente que somos insultados".



En esa línea, Belarra ha asegurado que "la derecha política, mediática y judicial está en una estrategia abiertamente golpista", y, ante ello, "no caben las medias tintas" y hay que estar unidos y actuar con valentía para afrontar el fascismo.



Pero ha lamentado que Sánchez haya "tirado la toalla" porque parece que no está dispuesto a hacer nada para afrontar ese problema porque implicaría "molestar a gente muy poderosa".



Además, ha acusado al Gobierno de estar en "una deriva belicista" por aprobar una ayuda militar a Ucrania de mil millones de euros sin pasar siquiera por el Congreso y ha reprochado a Sánchez que haya sido incapaz de pronunciar la palabra genocidio ante lo que está ocurriendo en Gaza y no corte relaciones con Israel.



Tras esas críticas, el presidente del Gobierno ha considerado que Podemos debería ser consciente de lo que se juega Europa en las elecciones del 9 de junio y de que el PP no rechace pactar tras ellas "con el Vox europeo" y planteen una "Europa reaccionaria".



Por eso ha pedido a Belarra que su partido, que ha recalcado que es un grupo de izquierdas y que estuvo en el Gobierno en la pasada legislatura, subraye no tanto las diferencias como los aspectos en los que hay unidad.



"Da la sensación algunas veces, cuando usted habla de unidad, que prima más la división que la unidad. Trabajemos conjuntamente -ha apostillado- para luchar efectivamente contra esta coalición reaccionaria".



A renglón seguido ha defendido la decisión sobre Palestina aprobada por el Consejo de Ministros y que ha dicho que tiene el reconocimiento de la comunidad internacional.



"Entiendo que usted se manifieste insatisfecha, que quiera más cosas, pero reconozca también el paso valiente, con coraje, que ha dado este país y su Gobierno", ha añadido.

