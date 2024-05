La UCO pide contratos al Ayuntamiento de Madrid y al CSD en la causa sobre Begoña Gómez

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes al Ayuntamiento de Madrid y al Consejo Superior de Deportes (CSD) para solicitar documentación sobre los contratos otorgados a la empresa de Juan Carlos Barrabés que presuntamente se habría beneficiado de ayudas por la mediación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.



Fuentes próximas a la investigación han asegurado a EFE que los agentes de la UCO se personaron ayer en estos organismos para cumplir con una providencia del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.



Entre las diligencias acordadas, el juez ha citado a declarar el próximo 7 de junio al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, y que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas tras la mediación de la mujer del jefe del Ejecutivo.



Según diversas informaciones, Begoña Gómez, en calidad de codirectora de un máster de la Complutense, firmó dos cartas de apoyo a Innova Next en sendos concursos de la entidad pública Red.es en los que la empresa de Barrabés consiguió fondos de ese organismo.



Los agentes acudieron al consistorio madrileño y al CSD para recabar documentación sobre posibles expedientes de contratación de estos organismos con Barrabés.



La Guardia Civil también analiza en su informe "el presunto impacto" de las "cartas de declaración de interés y apoyo" firmadas por Begoña Gómez en favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario Barrabés mediante la empresa Innova Next.



Se ciñe a dos expedientes de contratación en los que hay referencias de dichas cartas y no encuentra, tampoco, "vinculaciones" entre los directivos de Entidad Pública Empresarial Red.es que participaron en dichos expedientes y Begoña Gómez, más allá de haber intervenido en los mismos.



La Guardia Civil analiza tres expedientes adjudicados por esta entidad a Barrabés, al suponer más del 50 % adjudicado y ser los únicos concedidos a este empresario, y destaca que tuvieron "una tramitación paralela", que intervinieron los mismos directivos, y que la valoración dependía del director de Red.es, en ese momento.



Entre 2021 y 2022 una empresa vinculada a este empresario resultó adjudicataria de ocho contratos por cinco entidades públicas: Red.es, el Ayuntamiento de Madrid, el Consejo Superior de Deportes, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora.

