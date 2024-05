Ojo con Telefónica: investigan una filtración de datos de 120.000 usuarios por un hacker

Telefónica está "investigando la legitimidad de la información" que un usuario y potencial ciberdelincuente ha publicado en un foro de hackers en internet en el que afirma haber conseguido los datos de 120.000 usuarios y empleados de la compañía española, los cuales habría puesto a la venta.

En este contexto, según han informado a Europa Press fuentes de la compañía, la teleco española está investigando esta supuesta filtración y la veracidad de la información, que indica que la brecha de seguridad que dio pie al acceso a esos datos tuvo lugar el pasado marzo, tal como ha desvelado a través de la red social X la empresa de ciberseguridad HackManac.

La operadora está estudiando la situación para dilucidar si son ciertas o no las afirmaciones del potencial ciberdelincuente y también para esclarecer si, en caso de que efectivamente se haya producido esta brecha de seguridad, la vulnerabilidad tuvo que ver con un proveedor externo.

En ese sentido, los datos que supuestamente tendría en su poder el potencial ciberdelincuente no es información que se considere sensible, dado que no son cuentas bancarias o contraseñas de correos electrónicos.

En el mensaje publicado en el foro de hackers el usuario afirma que ha puesto a la venta la base de datos supuestamente robada debido a que no tiene utilidad para él. "Pero seguro que para alguien sí", añade.

Cabe recordar que a mediados de este mismo mes el Santander informó de un "acceso no autorizado" a una base de datos de la entidad financiera alojada en un proveedor que afectó a clientes de España, Chile y Uruguay, así como a todos los empleados y a algunos exempleados del grupo.

