Feijóo: "no es normal" que Sánchez no cese al ministro que rechaza el acuerdo con Ucrania

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, haya defendido llevar al Congreso el acuerdo de seguridad firmado con Ucrania al no estar "de acuerdo con él", pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le cese. A su entender, "esto no es normal".

Así se ha pronunciado después de que Urtasun haya criticado la "opacidad" del PSOE sobre el acuerdo de 1.130 millones en Defensa para enviar armas a Ucrania y haya reclamado a su socio de Gobierno que lo remita al Congreso para analizarlo con transparencia y que los grupos puedan emitir su opinión. Además, ha demandado que Defensa dé todos los detalles en el Parlamento y que los grupos voten, sin adelantar su posición hasta tener más información.

En un mitin en La Muralla en Talavera de la Reina (Toledo) junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Feijóo ha puesto el foco en esa división entre el PSOE y Sumar, asegurando que "gobiernan juntos en Moncloa y se pelean en el Congreso".

"Esta mañana hemos estado con el presidente Zelenski, invitados por el jefe del Estado. Y mientras estábamos comiendo, sale un ministro del Gobierno diciendo que el acuerdo que su Gobierno ha suscrito con Zelenski hay que votarlo en el Congreso y, en consecuencia, no está de acuerdo con él", ha resaltado.

Feijóo ha criticado que el jefe del Ejecutivo no lo haya cesado después. "Resulta que el presidente del Gobierno estaba en la comida, igual que yo. Supongo que al llegar a La Moncloa habrá cesado a ese ministro. Pues no", ha exclamado, recibiendo el aplauso de los asistentes al mitin.

El jefe de la oposición ha recalcado que lo que está ocurriendo en España "no es normal". "No es normal que parte del Gobierno no vote en las iniciativas del propio Gobierno y rompan las relaciones en el Congreso", ha enfatizado, aludiendo así a lo ocurrido la pasada semana con la Ley del Suelo.

También ha censurado la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como un ministro "tuitero y faltón", que llegó a referirse a Pedro Sánchez como el "puto amo". "¿Os imagináis que yo tuviese algún ministro que diga que yo soy el puto amo? ¿Os imagináis el cese que le iba a caer a los cinco minutos por tomarle el pelo a los españoles", ha exclamado.

Por todo ello, Feijóo ha pedido el voto a todos aquellos que crean que España es "mucho mejor" que su Gobierno, aglutinándolo en el PP en las europeas. "Aquellos que saben perfectamente que para dar un pasaporte al PSOE, a Sumar, a restar, a Podemos, a ERC, a Junts y a todo un conjunto variopinto de ensaladilla política que está gobernando en España, tiene un salvoconducto que es su voto", ha finalizado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es