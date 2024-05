Sumar exige romper relaciones diplomáticas con Israel

Sumar ha exigido hoy la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel: "Creemos que no podemos mantener relaciones diplomáticas", ha dicho el portavoz del partido y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras los ataques del Ejército israelí al campo de desplazados de Rafah (Gaza).



Es la primera vez que Sumar reclama la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo y lo ha hecho después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidiera este lunes que se llame a consultas "de forma inmediata" a la embajadora de España en Israel.



Urtasun ha exigido a sus socios socialistas dar este paso en una rueda de prensa en el Espacio Rastro y ha rechazado las acusaciones de antisemitismo vertidas contra Yolanda Díaz por referirse al lema de Hamás "desde el río hasta el mar".



Una proclama que en Israel ha generado un gran malestar por considerar que supone un llamamiento a la eliminación de Israel.



Esas acusaciones "no están fundadas", ha asegurado Urtasun al explicar que en Sumar siempre han defendido la coexistencia pacífica de dos Estados, uno palestino y otro judío, porque es la única solución posible.



Ante el reconocimiento del Estado palestino que formalizará mañana el Consejo de Ministros, Urtasun ha recalcado que hay que seguir dando otros pasos y, aparte, de la ruptura de relaciones diplomáticas, ha señalado que hay que seguir apoyando a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal jefe ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y líderes de Hamás.



Respaldar también la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia es otra de las medidas que ha urgido a dar, así como avanzar "en el embargo completo" de armas a Israel y que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación que mantiene con Israel, que España ya lo ha solicitado.



Fuentes de Sumar ven que el PSOE se está moviendo ante el genocidio israelí y si bien no han aventurado si el Gobierno romperá relaciones, han señalado que dada la situación que hay no tiene mucho sentido mantener a la embajadora allí.

