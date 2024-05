El juicio por el 1-O, pendiente de la amnistía, comenzará el 2 de octubre

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado el calendario del juicio contra los ex altos cargos de ERC procesados por planificar el 1-O, con el 2 de octubre próximo como fecha de inicio, a la espera de que las defensas soliciten su anulación por la amnistía.



Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el letrado de la administración de justicia ha citado este viernes a la Fiscalía y a los abogados personados en la causa con el fin de establecer un calendario "formal" para la celebración del juicio, que ya fue aplazado el pasado mes de abril para no interferir en la campaña electoral del 12M.



Agendas en mano, las partes se han puesto de acuerdo sobre el calendario del juicio, para lo que han propuesto quince sesiones de mañana y tarde, entre el 27 de septiembre y el 29 de noviembre próximos.



Tras consultar su propia disponibilidad y la de las salas de vistas que acogerían el juicio, el alto tribunal catalán ha decidido prescindir de la primera sesión que los abogados habían acordado celebrar -el viernes 27 de septiembre, mañana y tarde-, de forma que el proceso se inicie el segundo día señalado, el 2 de octubre.



La secretaría del TSJC ha querido llevar a cabo el trámite formal de señalar el juicio, pese a que falta una semana para que entre en vigor la ley de amnistía, que previsiblemente se aprobará en el Congreso el próximo jueves y al día siguiente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



De hecho, las defensas han anunciado ya su intención de solicitar la anulación del juicio en cuanto se apruebe la ley de amnistía, que afecta de lleno a la causa abierta por los preparativos del 1-O.



El juicio contra el diputado de ERC Josep Maria Jové, el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y la consellera en funciones de Cultura, Natàlia Garriga, por los preparativos del 1-O debía iniciarse el pasado mes de abril pero fue aplazado por el alto tribunal catalán para no interferir en la campaña electoral del 12M.



El TSJC, no obstante, rechazó los intentos de las defensas de suspender el juicio por la inminencia de la ley de amnistía, con el argumento de que la norma no podía ser tenida en cuenta como un "hecho cierto con capacidad para interferir o alterar" el curso de una vista ya convocada, hasta que estén completadas "todas las fases para su aprobación".



En esta causa, una de los principales procesos penales derivados del referéndum unilateral de independencia, la Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, mientras para Garriga solicita un año de inhabilitación por un delito de desobediencia grave.

