Cuca Gamarra pide el voto para el PP porque “esto va de decir no a la amnistía”

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido esta noche en Cáceres el voto para los populares el 9J porque ese día "lo que queremos es que gane España y ganando España pierda Pedro Sánchez”, al tiempo que ha manifestado que el voto en las elecciones europeas "va de decir no a la amnistía”.



Gamarra, que ha participado en el arranque de campaña junto a la candidata extremeña al Parlamento Europeo, Elena Nevado, ha señalado que se está viendo cómo se va a entregar el principio básico de la igualdad de todos los españoles a cambio de que siete votos para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa "pero no gobernando, porque hemos podido comprobar esta semana que esto no va a gobernar sino de permanecer al precio que sea en Moncloa”.



En su alocución, ha apelado a que se "dejen de levantar muros entre españoles" y se empiece a hablar de convivencia y de lo que une y ha instado a trabajar “desde las instituciones europeas para poner freno a cualquier ataque al Estado de Derecho, a cualquier ataque a la igualdad entre todos los españoles”.



Gamarra ha pedido el voto el 9-J para “dar respuesta a todos estos problemas” y ha asegurado que el gobierno “no ofrece” respuestas porque “no hay una coalición” en el Ejecutivo, sino "una cooperativa de políticos que tienen un único objeto social: permanecer en el poder al precio que sea”.



Según Gamarra, habrá gente que piense que no es importante votar en las elecciones al Parlamento Europeo, pero ha recordado que "lo piensen” porque, “sin duda alguna, de este voto dependen muchas cosas, más de las que pueden pensar”.



Por último, ha hecho un llamamiento a “unir el voto de todo ese descontento” porque “si nos unimos todos somos capaces de superar el muro que quieren construir entre nosotros y hacer que la convivencia sea la que gane”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es