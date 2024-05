El PP asegura que había pedido "negociar" al PSOE la reforma de la ley del suelo

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este jueves que su partido había pedido al PSOE "negociar" la reforma de la ley del suelo y ha considerado "sorprendente" que el Gobierno la haya retirado.



"Hemos pedido negociar, tenemos una propuesta", ha afirmado Sémper en los pasillos del Congreso, poco después de que el Gobierno anunciara la retirada del proyecto del orden del día del Pleno, al no tener garantizados los votos para su tramitación.



El portavoz 'popular' ha señalado que la reforma que ha planteado el Ministerio de Vivienda les parece "poco ambiciosa" y que por eso querían "hablar y negociar".



Tras lamentar que el presidente Pedro Sánchez "no negocie y ni siquiera hable dentro de su propio Gobierno", ha aseverado que "no tenemos Gobierno" y que el "Gobierno tiene un problema con el Gobierno".

