Sánchez: "Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, que "es honesta, seria y responsable" y ha recalcado que su Gobierno "está limpio".



Las informaciones que se investigan por presunto tráfico de influencias "no dan ni para citar a mi esposa como testigo. Sé por qué lo hacen, para tratar de quebrarme y ya les digo que van listos", ha dicho durante su comparecencia en el Congreso donde por primera vez ha dado explicaciones sobre las actividades de su mujer ante las acusaciones del PP y Vox sobre un presunto tráfico de influencias.



Sánchez ha confiado en que "pronto" se archive la investigación porque "lo único que hay es fango", con acusaciones e informaciones "manipuladas" y ha reiterado que no tienen problema en comparecer él y su esposa en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, si les llama el PP.



"Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias y han llegado a solicitar en dos ocasiones mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del Gobierno por supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Y lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas", ha señalado.



"Y si me piden comparecer a mi y a mi esposa en el Senado estaremos encantados de comparecer" ha dicho, y ha confiado en que cuando pase el tiempo "alguien pida perdón en algún momento".



Ha advertido de que no caerá en el fango y en el "y tú más" y ha señalado que quiere evitar hacer comparaciones entre personas que son inocentes y quienes sí han practicado la corrupción.



Sánchez que ha equiparado a Feijóo con Abascal en un pleno en el que ha pedido rebajar la crispación y debatir "desde la cortesía parlamentaria", ha incidido en que ambos líderes practican la "máquina del fango" que consiste en "quebrar".



"Y ya les digo yo que van listos", ha reiterado hasta en dos ocasiones.



Ha puntualizado que en democracia son los ciudadanos los que, con su voto, ponen y quitan gobiernos. "Y este Gobierno de coalición progresista cuenta con plena autonomía política frente al servilismo de PP y de VOX con dichos poderes".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es