Feijóo no comparte reconocer ahora Palestina: La prioridad son los rehenes y alto al fuego

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha compartido que España reconozca ahora a Palestina como Estado porque lo prioritario es "entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada".



"Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás", ha replicado Feijóo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha anunciado en el Congreso que el Consejo de Ministros reconocerá a Palestina el próximo 28 de mayo.



El líder de la oposición ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reconocer a Palestina como Estado ahora como fórmula para "hablar de otra cosa que cosa que no sea la trama del PSOE" y porque cree que "puede dividir a los españoles" y salir beneficiado.



A Sánchez, Feijóo le ha dicho que debería darle "vergüenza" mezclar "la trágica situación que vive Oriente Medio con los casos de presunta corrupción que afectan a su Gobierno".



Además, ha cargado contra Sánchez por no haber logrado un mayor consenso internacional pese al "ruido mediático" y las "emisiones del Falcón", al tiempo que ha denunciado que el Ejecutivo haya empleado el lema de 'Desde el río hasta el mar' porque "no defiende la paz" sino que "apoya la desaparición de Israel".

ALBARAES

El líder del PP ha recalcado que es "imperativo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese a su ministro de Exteriores, José Manuel Albares "por haber puesto los intereses de España al servicio de los intereses del PSOE", en medio de una crisis con Argentina sin precedentes.



Ha respondido de esta manera a Sánchez que este miércoles compare en el Congreso para dar cuenta de diversos asuntos de política internacional y sobre las actividades de su esposa.



Feijóo ha advertido que su decisión de retirar a la embajadora española en ese país "perjudica a los españoles que viven allí, a las empresas y a la imagen del país: "exija responsabilidades y déjelo ya, de lo contrario, quedará claro que a usted le molestan los insultos".



Feijóo ha pedido a Sánchez que "se ahorre los numeritos" para dar lecciones de diplomacia y le ha urgido a mirarse antes en el espejo "para combatir la violencia política" y "lavarle la boca" a alguno de sus ministros" en alusión al titular de Transportes, Óscar Puente, que sugirió que el presidente argentino, Javier Milei, consumía sustancias tóxicas.

