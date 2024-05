España abre sus puertas a 30 niños de Gaza con cáncer para tratamientos especializados

España recibirá en las próximas semanas a una treintena de niños procedentes de Gaza que padecen cáncer y traumatismos severos para que puedan recibir un tratamiento seguro.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo ha anunciado este martes en su comparecencia en el pleno del Congreso, donde ha señalado que España reconocerá al Estado palestino el 28 de mayo y que ello no supondrá el final de apoyo a Palestina "sino solo el principio".



"Seguiremos trabajando y seguiremos apoyando a los palestinos en todo lo que podamos. Por eso les anuncio que, atendiendo al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y en coordinación con la Unión Europea, en las próximas semanas España acogerá a una treintena de niños gazadíes con cáncer y traumatismos severos, para que tengan un tratamiento seguro", ha señalado.



Sánchez ha argumentado que lo hacen "por justicia", para tratar de darles lo que todo niño y niña merecen, "hayan nacido donde hayan nacido", y ha querido dejar claro que "este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel", ha incidido.

