Argentina niega crisis diplomática con España e insta a Sánchez a disculparse con Milei

El Gobierno de Argentina negó este lunes que haya un conflicto diplomático con España por las declaraciones de Javier Milei sobre el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien instó a disculparse por la "catarata de insultos" previa contra el mandatario del país suramericano.



Para el Ejecutivo de Milei, la inédita tensión en el vínculo personal desencadenada el pasado fin de semana no es más que un problema personal entre el presidente argentino, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, y el socialista Sánchez.



En rueda de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que no se comprende por qué el Gobierno español decidió llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, después de que Milei llamara este domingo "calaña" a Sánchez y tildara de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez, al disertar en un evento organizado en Madrid por el partido ultraderechista español Vox.



Según Adorni, Milei "no hizo mención a nadie en particular" y agregó que, en todo caso, sus palabras fueron una "reacción menor" a una "catarata de insultos" que, a su juicio, en los días previos lanzaron miembros del Gobierno español y el propio Sánchez.



Por eso, consideró que "no hay un problema diplomático", sino "un intercambio de mal gusto iniciado por el presidente Sánchez".



"El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron a Milei, entre ellos, el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, ser un ejemplo de negacionismo y atentar contra la democracia", sostuvo el portavoz.



Calificó como "poco meditada" la decisión de España de llamar a consultas a su embajadora y se mostró confiado en que, "superadas las instancias elecciones en Europa que motivan esas acciones", se puedan "reconducir las relaciones" bilaterales.



Respecto a las críticas del empresariado español y del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a las declaraciones de Milei, Adorni dijo que son "opiniones" y negó que el episodio impacte negativamente en las inversiones españolas en Argentina.



El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó este lunes al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, a quien le trasladó la "exigencia de una rectificación pública" ante las palabras de Milei, según confirmaron fuentes diplomáticas españolas.



Ni la Presidencia ni el Ministerio de Exteriores argentino han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.



La canciller argentina, Diana Mondino, quien, según confirmaron a EFE fuentes oficiales, mantuvo este domingo un breve contacto telefónico con la embajadora española, se limitó este lunes a dar una entrevista a un medio local, en la que afirmó que "las reiteradas acusaciones personales" buscan "arrojar" a Milei "al 'fango de la política' socialista frente a las próximas elecciones europeas" del 9 de junio.



En un mensaje en la red social X a su llegada a Buenos Aires, Milei expresó que volvía "surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas".



Fuerzas de oposición, como la centenaria Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, han calificado de "irresponsable" la actitud en materia de política exterior de Milei, cuyas declaraciones ya han desencadenado tensiones con líderes de otros países como México, Colombia o Brasil, entre otros.



Pese al entredicho, Milei no desiste de su plan de regresar a Madrid el 21 de junio, cuando será galardonado por la organización liberal Juan de Mariana, según confirmaron ese lunes fuentes oficiales.



El líder libertario insertará ese compromiso en su agenda de una gira que le llevará también a Italia -para la cumbre del G7- y Alemania y, posiblemente, a Francia para una cita con el presidente de ese país, Emmanuel Macron.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es