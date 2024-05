La ley contra el proxenetismo del PSOE divide al Gobierno por el rechazo de Sumar

La ley contra el proxenetismo del PSOE ha dividido al Gobierno, tras el rechazo de Sumar, que ha anunciado que votará este martes en contra en su toma de consideración en el Congreso de los Diputados. De este modo, el PP será clave para su tramitación.

"Todas las fuerzas que conformamos el espacio de Sumar no podemos darle apoyo a esta proposición de ley, que es atravesada generalmente por la desigualdad, por un racismo estructural, muchas veces también por la transfobia, por la pobreza, y la proposición de ley del PSOE no aborda en absoluto soluciones a ninguna de estas cuestiones estructurales, lo que nos impide darle apoyo", ha asegurado la diputada de los Comuns Gala Pin, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, la diputada ha señalado que la formación considera que la voluntad que tiene el Partido Socialista presentando esta proposición de ley en la precampaña de las europeas es "puramente electoralista". "Si no, no se entiende que no lo haya hablado siquiera con los socios de Gobierno o de investidura y que sea una proposición de ley que, si se acaba aprobando, lo apruebe con el PP. O sea, si se aprueba esta proposición de ley será por una alianza del Partido Socialista con el Partido Popular", ha destacado.

Igualmente, a juicio de Sumar la proposición de ley lo que haría es situar a la sociedad en un contexto de "mayor precariedad, de aún mayor clandestinidad, de aún mayor indefensión y vulnerabilidad a muchas de estas mujeres que ejercen la prostitución".

"Estas son algunas de las cuestiones que hemos consensuado desde la idea de que sumar lo que queremos hacer es ampliar y avanzar en derechos. Y para eso, si queremos hablar de derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, hay que hablar de la reforma de la Ley de Extranjería, entre otras", ha apuntado Pin.

"DIVIDE AL FEMINISMO"

Asimismo, ha afeado al PSOE traer esta ley "en un momento en el que la extrema derecha está atacando los derechos de las mujeres, en un momento en el que la extrema derecha sube, el Partido Socialista trae una propuesta que divide al feminismo y que para sacarla adelante no contará con los votos de muchos de los socios de investidura".

Por su parte, Engracia Rivera, diputada de Izquierda Unida, ha destacado en su intervención también en la Cámara Baja que "en los problemas hay que ir a la raíz de ellos". "A nosotras nos faltan muchísimas cosas en esa propuesta. Nos falta un itinerario de empleabilidad, nos falta el acceso a la vivienda, nos falta la formación académica, nos faltan múltiples medidas sociales y económicas para erradicar la prostitución", ha subrayado.

También ha apuntado que, a su juicio, la propuesta del PSOE "quiere ahondar en la división y no en la unión". "Hemos hecho un trabajo de consenso enorme, desde la diferencia y la diversidad, desde el punto de vista con las gafas moradas puestas, desde el punto de vista del feminismo, de las mujeres, del entendimiento y de la sororidad. Y hoy plantearemos una negativa al Partido Socialista ante esta propuesta", ha destacado.

En esta línea, ha precisado que la propuesta de los socialistas resulta "absolutamente incompleta" porque "no aporta soluciones reales al problema que pretende arreglar".

Asimismo, en el turno de preguntas Pin ha expuesto que el Partido Socialista "no ha pensado bien a la hora de presentar la propuesta" y ha agregado que se trata de una "cuestión de falta de seriedad en la presentación de la propuesta".

Por su parte, fuentes parlamentarias de Sumar han indicado este martes en declaraciones a los medios que se trata de un "tema polémico en espacio". "Se le trasladó al PSOE malestar por traer la proposición de ley ahora y si se acepta a trámite hay que hablar. El PSOE no nos ha contactado. El punto de partida de su ley hace difícil el trabajo conjunto, el PSOE ha sido irresponsable. Está propuesta en absoluto defiende a las mujeres", han subrayado.

PODEMOS SE ABSTENDRÁ

Por su parte, los diputados de Podemos, que están el Grupo Mixto del Congreso, se abstendrán en la votación, según ha avanzado Javier Sánchez en rueda de prensa en el Congreso.

"La propuesta del Partido Socialista sobre proxenetismo nos parece que exclusivamente es una modificación en el Código Penal que puede servir para conseguir algunos titulares, pero que no va a conseguir abolir la prostitución", ha afirmado Sánchez.

El diputado morado ha añadido que su partido cree que el abolicionismo "significa otras cosas" como, textualmente, el derecho a la vivienda, formación o empleo, papeles para todas y modificar, por tanto, la ley de extranjería. "Significa dar seguridad a las mujeres y esta ley consideramos que no da seguridad, sino que va a añadir más riesgos", ha indicado.

Sobre esta proposición para prohibir la prostitución del PSOE, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha expuesto que "había que preguntarse si dentro del Partido Socialista están todos de acuerdo con esta iniciativa".

VOX DICE QUE LA INICIATIVA ES UNA "GRAN HIPOCRESÍA"

Millán ha indicado que "más allá" de esta cuestión, su partido considera que estas prácticas son "absolutamente deleznables y absolutamente condenables", y ha denunciado que si lo que pretende el PSOE con esta iniciativa "es proteger a la mujer", se trata de una "gran hipocresía" porque es el propio PSOE quien "pone en peligro a las mujeres".

Según la portavoz de Vox, "es el mismo Partido Socialista el que pone en peligro a las mujeres, con esa política de fronteras abiertas, que se dedican a importar culturas que no tienen ningún tipo de respeto por la mujer ni por la vida en general". "Un Gobierno que es permisivo con las mafias que se dedican a la trata de personas, a la trata de mujeres, a la trata de menores. Un Gobierno de un Partido Socialista que ocultó los casos de abusos a menores tuteladas en Baleares. Un Gobierno que ha impulsado una ley como la del solo sí es sí", ha destacado.

Así, el PP resultará clave para el futuro de la iniciativa, con la que el PSOE pretende castigar el proxenetismo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es