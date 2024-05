La Guardia Civil no aprecia indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias en relación con los trabajos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según publica hoy el diario El País.



En un informe enviado al juez Juan Carlos Peinado, que abrió diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia de Manos Limpias, la UCO no encuentra que la esposa del presidente tuviera alguna influencia en el rescate a Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es, informa el periódico.



La Guardia Civil ha analizado al detalle las ayudas públicas que, según la denuncia, recibieron dos empresas por la supuesta mediación de Begoña Gómez: el rescate de Air Europa por el Consejo de Ministros (450 millones de euros) y las ayudas de Red.es (dependiente del Ministerio de Economía) a Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente.



Según El País, que cita fuentes conocedoras del informe que ha llegado al juzgado 41 de Madrid, el informe de la UCO no ha podido comprobar ni tiene datos que permitan acreditar la influencia de Begoña Gómez en el millonario rescate que el Gobierno español realizó a Air Europa en 2020.



En cuanto a Barrabés, la UCO asegura que no ha encontrado ninguna vinculación con Begoña Gómez de los miembros de la mesa de contratación de Red.es que adjudicó dos contratos a la empresa Innova Next.



La Guardia Civil reseña también que Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

