Vox responde a Albares que Pedro Sánchez y su mujer "no son la democracia ni son España"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar las instituciones para sus intereses personales y le ha recalcado que ni él ni su mujer, Begoña Gómez, "son la democracia ni son España".



Millán ha respaldado así en TVE las afirmaciones de este domingo del presidente de argentino, Javier Milei, en la convención anual de Vox en Madrid, en la que llamó "corrupta" a Gómez, lo que ha llevado al Gobierno de Sánchez a llamar a consultas a su embajadora en Buenos Aires y a convocar al embajador argentino en España.



Ha negado que las palabras de Milei sean un "ataque a la dignidad y a la soberanía de España", como ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque "la soberanía y la dignidad de España no es la señora Gómez, no es Pedro Sánchez".



"La mujer del presidente del Gobierno ni el presidente del Gobierno son la democracia ni son España", ha sentenciado.



Ha incidido en que "lo que hizo el presidente de Argentina fue señalar las corruptelas de la mujer del presidente, que ya están siendo investigadas por un juzgado" y ha instado a Sánchez a dar las explicaciones "pertinentes" sobre la supuesta influencia de su mujer en la adjudicación de contratos públicos a empresarios de su círculo.



En opinión de la también miembro de la dirección nacional de Vox, "demasiado educado" ha sido Milei, porque "¿qué esperaban? ¿que el presidente de Argentina se quedase callado después de que el Gobierno de España le llamase drogadicto y fascista?", ha preguntado.



Ha advertido de que Sánchez está "identificando su persona con la democracia, la soberanía nacional y la dignidad de España" y ha añadido que "aunque le cueste creerlo al presidente del Gobierno y a su mujer, ni siquiera ellos están por encima de la ley".



"Su mujer y el mismo presidente del Gobierno son dos ciudadanos sujetos a la legalidad, como cualquier otro español, y tendrán que responder", ha insistido.



Para Millán, Sánchez no gobierna, sino que "detenta el poder y lo ejerce en contra de los españoles", tratando de "colonizar todas las instituciones" y, por eso, cree que está "atornillado al poder", como también dijo Milei.



"El último escollo que les queda es la justicia y están en vías de seguir colonizarla para que no haya ningún impedimento a todas sus tropelías", ha concluido la portavoz de Vox.

