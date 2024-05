Garamendi expresa su profundo rechazo a las declaraciones "fuera de tono" de Milei

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado "profundamente" las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.



"Rechazamos profundamente (...) unas declaraciones fuera de tono (...) no es el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos, hermanos", ha expresado el presidente de la patronal en declaraciones en la Cadena Ser.



Garamendi ha recordado que las relaciones económicas entre ambos países son muy importantes, con 18.000 millones de inversión española en Argentina siendo el segundo inversor internacional y el primero europeo.



"No tiene ninguna sentido que se ataque a nuestro presidente del Gobierno", ha insistido Garamendi, que ha evitado valorar la postura del PP o entrar en qué debe hacer el Gobierno ante este conflicto.



El presidente de la patronal también ha señalado que la reunión de Milei con las empresas fue de contenido "absolutamente económico".



Cuestionado por las críticas de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a ese encuentro de las empresas, Garamendi ha pedido evitar "planteamientos radicales" desde ambos lados.



"La radicalidad no nos gusta (...) la extrema radicalidad no nos gusta", ha zanjado.



El Gobierno de España llamó ayer a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exigió al presidente de Argentina, Javier Milei, que se disculpara tras las declaraciones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que calificó de "calaña", y sobre su esposa, Begoña Gómez, a la que tildó de "corrupta".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es