España llama a consultas a su embajadora en Buenos Aíres, tras palabras de Milei en Madrid

España ha llamado a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, tras las palabras pronunciadas este domingo en Madrid por el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, a la que ha tachado de "corrupta".



Así lo ha informado en una comparecencia institucional el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha pedido al mandatario argentino "disculpas públicas" por unas palabras que considera "gravísimas". Si no se producen, ha anunciado que España tomará las "medidas oportunas" para defender su "soberanía y dignidad".

El ministro ha señalado que las palabras de Milei "sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica" y "no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad".



Albares ha lamentado que al mandatario argentino "se le ha recibido en la capital de España de buena fe" y se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida", poniéndose a su disposición "los recursos públicos del Estado español necesarios" durante su estancia en el país, pero él ha respondido con "un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España".



Durante su intervención en un evento organizado por Vox, Milei ha arremetido en la mañana de este domingo contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte": "Qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", ha espetado, en referencia a Pedro Sánchez.



Albares ha tachado de "inaceptable" que un presidente en ejercicio, en una visita al país, "insulte a España y al presidente del Gobierno de España", algo que, a su juicio, "rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países".



En respuesta a ello y "ante la gravedad de lo ocurrido", el ministro ha informado de que ha contactado en las últimas horas con los portavoces parlamentarios y ha recibido el apoyo "de una amplia mayoría": "el Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía", ha precisado.



También ha hablado este ministro con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien le ha traslado que "un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea", según ha reproducido Albares, que ha informado que Borrel se pronunciará públicamente al respecto.



"El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente", ha sentenciado el ministro, lo que ha llevado al ministro a llamar a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires "sine die".



"España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", ha advertido.



Albares ha acabado su comparecencia, retransmitida en directo desde La Moncloa y sin preguntas de los periodistas, "reiterando el sentimiento fraternal que todos los españoles y españolas sentimos hacia el pueblo argentino", muy especialmente hacia aquellos que viven en España y "contribuyen" a su "bienestar y crecimiento", a quienes ha trasladado sus "mejores sentimientos".



"Al señor Milei le exigimos el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos, y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa, unas formas y un respeto que jamás habría debido abandonar, mucho más estando en la capital de España", ha concluido.

