De Guindos insiste: el BCE apoya las fusiones bancarias y sobre todo las transfronterizas

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha insistido este viernes en el apoyo de la entidad a las fusiones bancarias en Europa, y en especial a las transfronterizas, entre entidades de diferentes nacionalidades, que ahora mismo no se están produciendo.



Durante su intervención en unas jornadas financieras organizadas por IESE, De Guindos también ha destacado que existe un problema de valoración de la banca europea, que pese a haber mejorado su rentabilidad, no ha tenido una mejora paralela en sus valoraciones y sigue estando por debajo de las de los bancos de EE.UU.



Esto se debe, entre otros factores, al potencial de crecimiento, que es mayor en EE.UU., a la demografía o la baja productividad de la economía europea frente a la estadounidense, así como a la ausencia de una unión bancaria o del mercado de capitales "más completa".



Según ha explicado De Guindos, la unión del mercado de capitales "no es sencilla" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el último Ecofin, donde los miembros de la UE no se pusieron de acuerdo para armonizar las retenciones de los dividendos.



"No hay voluntad política", ha añadido.



Y en cuanto a la unión bancaria, además de las fusiones transfronterizas, se ha referido a lo que a su juicio es el mayor escollo, que es la ausencia de un fondo de garantía común para los depósitos en la zona del euro.



También ha destacado, en cuanto a la política fiscal, que los riesgos soberanos están muy controlados de momento, pero ha advertido de que el sector público es el único que tiene ahora un endeudamiento superior al de antes de la pandemia, en un entorno con nuevas reglas fiscales.



Sobre esto, ha recordado que los países tienen que presentar los primeros planes en septiembre, y ahí será una nueva Comisión -la que salga de las elecciones de junio- la que deberá valorar cuáles deben ser las actuaciones de los gobiernos europeos al respecto.



Asimismo, ha apoyado la decisión de activar el colchón de capital anticíclico en dos etapas anunciada ayer por el Banco de España, y ha añadido que se trata de un buen ejemplo de las medidas macroprudenciales que se pueden tomar para favorecer la estabilidad financiera.



"La política monetaria tiene que estar centrada en lucha contra inflación, pero también existen políticas macroprudenciales" como la activación del colchón anticíclico, que es un "muy buen instrumento que aprovecha los tiempos de bonanza" y después impide que haya un ajuste de crédito cuando el ciclo empieza a declinar.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es