María Jesús Montero no entiende qué celebran Sumar y Podemos: "Se equivocaron de barco"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que Sumar y Podemos tendrían que explicar qué victoria han celebrado después de que el carguero 'Borkum' no vaya a atracar en Cartagena, puesto que ese buque no llevaba armamento a Israel, y entonces "se equivocaron de barco".



En declaraciones a la prensa en Torrelodones (Madrid), al acudir a una jornada en la sede de la Fundación SEPI, la también ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE se ha referido así tanto a la renuncia del armador del 'Borkum' a hacer escala en Cartagena y dirigirse directamente a Eslovenia para llevar su carga a Praga como a la satisfacción expresada por ese hecho por dirigentes de Sumar y Podemos.



Montero ha señalado que no se le ha permitido hacer escala en España a otro buque, que llevaba motores para armamento a Israel, pero que ese no era el 'Borkum', el cual si finalmente no atraca en Cartagena es porque al armador "le ha molestado la polémica sobre este tema", en una decisión "respetable".



Por tanto, a juicio de Montero, Sumar y Podemos se han hecho eco de "un bulo".



"Se equivocaron de barco, el barco que pensaba hacer escala en Cartagena no llevaba armamento a Israel, y lo dijimos por activa y por pasiva, pero aun así... Serán ellos los que tengan que explicar por qué celebran esa victoria", ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno.



Ha insistido en que Sumar y Podemos tendrán que dar la explicación de esa "victoria a propósito de qué", y ha añadido: "A veces cuesta trabajo rectificar".



También ha recordado que "el compromiso del Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento" en cuanto a "que ningún buque que lleve cargamento destinado a Israel haga escala".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es