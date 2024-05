PSOE y Sumar celebrarán la primera reunión del pacto de Gobierno desde octubre

El PSOE y Sumar celebran este jueves, a las 12:30 horas, la primera reunión de seguimiento del pacto de Gobierno de coalición firmado el pasado mes de octubre, según han informado fuentes de ambos partidos.



Las formaciones no han dado por el momento detalles sobre el lugar del encuentro ni los asistentes.



Según el acuerdo de coalición, esta comisión de seguimiento tenía que haberse constituido en los primeros 30 días desde la formación del Gobierno, que echó a andar el 20 de noviembre de 2023.



Ante este retraso, el pasado 5 de febrero Sumar pidió por carta al PSOE la puesta en marcha de la comisión con el fin de revisar cómo está funcionando la coalición, si se van cumpliendo los objetivos y coordinar el trabajo de los dos socios.



La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dijo el pasado martes que esta comisión se iba a reunir "de inmediato" y atribuyó el retraso en la convocatoria a que "hay demasiadas elecciones" estos meses.



Además, insistió en que el objetivo no era convocar esta reunión cuando hubiera algún problema en el Gobierno como, según dijo, ocurrió en la anterior legislatura con la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.



El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, firmó con Yolanda Díaz el 24 de octubre de 2023 el acuerdo programático para gobernar juntos con la "esperanza" de ofrecer otros cuatro años de "estabilidad, convivencia y progreso", según comentaron en el acto, que tuvo lugar cuando aún no estaban cerrados el resto de apoyos parlamentarios para la investidura.



El documento suscrito recoge más de 230 medidas, entre ellas la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, el mantenimiento de los impuestos a la banca y las energéticas, el aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible y el desarrollo de un nuevo modelo de financiación autonómica.

