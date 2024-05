Junqueras dejará la presidencia de ERC tras las europeas y Rovira, la secretaría general

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este miércoles que dejará la presidencia de ERC temporalmente tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Según un comunicado del partido, Junqueras ha informado en el marco de la reunión de este miércoles de la Ejecutiva que tras los comicios europeos dejará la Presidencia para "abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro".

La Ejecutiva Nacional de la formación también ha acordado la convocatoria de un Congreso Nacional el 30 de noviembre para fijar la nueva estrategia del partido.

En otro comunicado, la formación ha anunciado una rueda de prensa de Junqueras para este jueves, a las 9.00 horas en la sede nacional del partido en Barcelona.

Reunión de la Ejecutiva Nacional

La Ejecutiva Nacional del partido se ha reunido desde las 18.00 de esta tarde, en una sesión de más de cuatro horas con asistentes como la presidenta del grupo municipal de ERC en Barcelona, Elisenda Alamany; los consellers Joan Igansi Elena, Carles Campuzano, Ester Capella, Meritxell Serret, Natàlia Mas y Tània Verge; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; las portavoces Marta Vilalta y Raquel Sans, entre otros.

La reunión ha coincidido un día después de que el mismo Junqueras publicara una carta donde lanzó su intención de postular para seguir liderando ERC si así lo decidía la militancia y tras las elecciones de este domingo, en las que ERC perdió 13 diputados, pasando de 33 a 20 escaños, y el liderazgo entre las formaciones independentistas en favor de Junts.

Marta Rovira no optará a la reelección

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado que no se presentará a la reelección para el cargo en el congreso que los republicanos han convocado para el próximo 30 de noviembre de 2024.

Lo ha explicado en una carta que ha publicado en X y recogida por Europa Press, tras reunirse la cúpula de ERC de forma extraordinaria este miércoles por la tarde durante más de cuatro horas por los malos resultados en las elecciones catalanas de este domingo.

"Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional", ha dicho.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es