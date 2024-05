Otxandiano tomará la iniciativa y llamará a Pradales, Andueza y la izquierda confederal

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha anunciado este miércoles que tomará la iniciativa y llamará al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, en primer lugar, y después al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y a la izquierda confederal con el fin de entablar un diálogo para consensuar "un proyecto sólido de país" y el programa que necesita la Comunidad Autónoma Vasca. Además, ha advertido a jeltzales y socialistas de que no pueden conformar un Gobierno sin hablar con EH Bildu, para exigirle luego que "asuma esas hipotecas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otxandiano ha dicho que, tras la constitución ayer del Parlamento vasco, el siguiente paso es la formación del Gobierno. "Yo creo que este es el momento de entablar un diálogo entre los partidos políticos sobre el proyecto de país que necesitamos durante la siguiente década. Es importante tener una visión a medio y largo plazo, porque los retos sociales que tenemos son enormes y esto exige un proyecto de país sólido", ha subrayado.

A su juicio, se debe constituir un Ejecutivo y "la cuestión es sobre qué bases" se va a hacer. "Hay un planteamiento por parte de EH Bildu para dotarnos de un proyecto sólido y el momento para cooperar es éste precisamente. El momento para dar paso a la cooperación, a un diálogo abierto y transparente hacia la ciudadanía es ahora. Es el momento de plantear cómo vemos el país, cuáles son los retos y cuál es el programa de gobierno que necesitamos para hacer frente a eso", ha insistido.

El dirigente de EH Bildu cree que, frente a eso, lo que existen son "conversaciones privadas, excluyentes y exclusivas" entre el PNV y el PSE-EE, aunque sean "absolutamente legítimas". "No sabemos sobre qué parámetros se están dando para dar lugar a un Gobierno. Es absolutamente legítimo, pero nosotros queremos hacer hincapié en que el momento para la cooperación es ahora", ha asegurado.

Pello Otxandiano ha asegurado que "lo que no vale es conformar un Gobierno" y después "casi exigir a la oposición que asuma esas hipotecas y que arrime el hombro". "El momento para la cooperación es ahora, y tenemos la posibilidad de hacerlo", ha reiterado.

En su opinión, en ese diálogo, hay que "conformar, dar forma, dar sentido a un proyecto de país, y atender un mandato popular que existe por parte de la sociedad vasca en esta parte del país".

Además ha recordado que la ciudadanía "ha otorgado una representatividad" reflejada en el Parlamento, donde hay "una mayoría abertzale, soberanista, la más amplia de la historia, y hay una mayoría absoluta de izquierdas".

"Sobre ese mandato popular y esa realidad parlamentaria, y la pluralidad política expresada en las últimas elecciones y representada en ese Parlamento, yo creo que se puede entablar un diálogo entre las principales formaciones políticas sobre el futuro de este país. Es lo que toca hacer y el momento es ahora", ha incidido.

Por ello, ha tendido la mano a esta posibilidad y ha afirmado que Pradales y Andueza dijeron en campaña que iban a haber con todas las formaciones políticas el día después de las elecciones.

PETICIÓN FORMAL DE REUNIÓN

"Después de casi un mes de las elecciones, yo no he percibido llamada alguna por parte del candidato del PNV y quiero anunciar es que yo voy a pedir formalmente una reunión a Imanol Pradales, porque yo creo que ya viene siendo hora de que nos sentemos encima en una mesa", ha manifestado.

A su entender, "lo mínimo es que haya un espacio de diálogo que no existe en estos momentos" y debe ser antes de que se forme el Ejecutivo vasco. "¡Qué menos que sentarnos a una mesa y contrastar opiniones y visiones de la situación, porque tenemos un mapa político que es nuevo en esta parte del país, que es inédito!. Hay una mayoría de abertzales sin precedentes y hay dos fuerzas abertzales empatadas en escaños (PNV y EH Bildu), lo cual no ha sucedido nunca", ha resaltado.

ESTATUS

Otxandiano también considera que "hay una situación y un contexto en el Estado que da lugar a la apertura del debate crucial en torno al estatus político". "Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar. Y lo que me parece inaudito y lo que no entra en mi cabeza, es que a quien le tocaba liderar las conversaciones, una ronda de contactos, que es cortesía parlamentaria, que son usos y costumbres de la democracia parlamentaria, no se haya puesto en contacto con nosotros", ha subrayado.

Para el dirigente de la formación soberanista, "independientemente de las intenciones de cada cual respecto a la conformación del Gobierno, si lo que se trata es de cooperar, pues el primer paso es dialogar, y el primer paso es sentarnos a hablar". "Es una cosa inaudita", ha apostillado.

También llamará a Andueza y a la izquierda confederal porque son, a su juicio, "las fuerzas políticas llamadas a cooperar los siguientes cuatro años".

El líder de EH Bildu en la Cámara ha resaltado que retos "enormes, como la transición energética, la transformación del sistema educativo o la conformación de un sistema público de cuidados, no se pueden hacer a espaldas de nadie", porque se precisa de cooperación.

"El momento para dar forma a un proyecto de país, para plantear una dirección para la siguiente década en un contexto muy complejo, es ahora. Vamos a hacer un análisis compartido de la situación, plantear objetivos y retos y, desde ahí, plantear un programa compartido. Yo creo que el programa de Gobierno que pueda salir de unas conversaciones excluyentes y exclusivas entre dos fuerzas políticas, va a tener muchas hipotecas y muchas puertas cerradas", ha manifestado.

Pello Otxandiano ha recordado que las diferencias entre el PNV y el PSE-EE "son muy importantes", y el último ejemplo se ha visto esta semana en el tema de vivienda, pero también existen divergencias en materia fiscal, energética, de educación, lingüística o de autogobierno, etc.

Además, ha dicho que, "sin duda", apoyarían un Gobierno de Pradales "si realmente hay un proyecto de país que atiende al mandato popular, y tiene ambición nacional y social suficiente".

CANDIDATURA A LEHENDAKARI

Otxandiano no ha querido revelar si presentará su candidatura a Lehendakari en la sesión de investidura, y ha dicho que lo que hay que hacer es "aprovechar el tiempo". "Llevamos tres semanas perdidas. Me parece inconcebible que después de tres semanas no hayamos recibido ninguna llamada", ha reiterado.

Será, según ha precisado, a la vista de los resultados de los contactos que mantengan, cuando EH Bildu decida si se postulará como candidato a la Lehendakaritza. "No estamos obsesionados con la disputa de la hegemonía con el PNV, sino que estamos preocupados con la situación del país, con los retos que vienen y las políticas que se necesitan. Y nosotros estamos interpelando al PNV, no tanto a la competición, sino a la cooperación", ha concluido.

