Volodímir Zelenski visitará Madrid este viernes y se reunirá con Sánchez y el rey

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, protagonizará este viernes su primera visita bilateral a España, en la que mantendrá sendos encuentros con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y con Felipe VI, quien le ofrecerá posteriormente un almuerzo en el Palacio Real.



Está previsto que Zelenski se vea primero con Sánchez en el Palacio de la Moncloa para firmar un acuerdo de seguridad entre ambos países con el que garantizar la ayuda militar de España a Ucrania y, a continuación, ofrecerán una comparecencia ante los medios, han indicado fuentes del Gobierno.



A las 12.30 horas, se desplazará al Palacio Real para reunirse con Felipe VI, seguido del almuerzo que le ofrecerá junto a la reina Letizia, según la Casa del Rey.



Tanto Sánchez, quien habló por teléfono con Zelenski el pasado día 7, como el rey le trasladarán el respaldo de España a Ucrania en su guerra contra Rusia, que comenzó en febrero de 2022.



El mandatario ucraniano ya viajó a España en octubre pasado, aunque no lo hizo en el plano bilateral, sino para participar en Granada, durante la presidencia española del Consejo de la UE, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, que integran casi todos los países europeos sean o no de la UE.



En los márgenes de esa cumbre, Sánchez se reunió con el presidente ucraniano y le prometió más ayuda militar, como nuevos sistemas antiaéreos y antidrones, así como equipamiento energético ante las nuevas necesidades que tenía en ese momento su país para hacer frente a la ofensiva rusa.



Respecto al acuerdo de seguridad que se va a firmar con Zelenski, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado que España va a apoyar a Ucrania "tanto tiempo sea como necesario" tras advertir de que si Rusia gana la guerra, "el mundo y, muy especialmente, Europa, serían más inseguros y nadie estaría libre de que su vecino más poderoso quisiera un trozo de su territorio".



"Cualquier compromiso de seguridad tiene el respaldo absolutamente mayoritario de toda la sociedad española en defensa de la democracia, los civiles indefensos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Desde luego, es algo donde la mayoría de los españoles quieren ver al Gobierno de España, y ahí es donde estamos y donde estaremos", ha garantizado Albares en una rueda de prensa en el Palacio de Viana junto a su homólogo portugués, Paulo Rangel.



Ante el rechazo de Podemos a que España preste más ayuda militar a Ucrania y que el acuerdo que se suscriba se someta a la votación del Congreso, Albares ha dicho "no tener duda" de que el respaldo a Kiev concita "el apoyo de todas las fuerzas, muy especialmente, de las progresistas".



Según el ministro, los ejes centrales del acuerdo se han explicado en el Congreso y en el Senado y cuentan con "el apoyo mayoritario de la sociedad española" al estar en línea con la defensa de "la soberanía, la integridad territorial y la democracia" en Ucrania.



Por motivos de seguridad, Albares no ha querido detallar la agenda que Zelenski tendrá en Madrid.



Rangel también ha eludido concretar si el presidente ucraniano aprovechará su viaje a Madrid para desplazarse a Portugal y si también firmará con su gobierno un acuerdo de seguridad.

