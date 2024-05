Fernández pide votar con "alegría y esperanza" y espera "una altísima participación"

El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha pedido este domingo una "altísima participación" en las elecciones catalanas y que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto "con alegría, con esperanza".

Tras votar en el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, Fernández ha deseado "una jornada electoral tranquila, en que no se produzca ningún tipo de incidente", algo de lo que está "absolutamente seguro de que así será".



"El tópico de la fiesta de la democracia a mucha gente le cansa, pero si te pones a reflexionar un poquito, no es un tópico, es una realidad: es un voto, una persona, es el momento en que la democracia nos iguala a todos, a los ricos, a pobres, a los feos, a los guapos", ha manifestado.



También, ha subrayado que "es el momento de cambiar las cosas en democracia", para lo que hay que ejercer el derecho al voto.



Además, ha añadido que "las sensaciones son muy buenas", puesto que no tienen "nada que ver" con las que el PP vivió "hace unos años".



Sobre cómo pasará la jornada electoral, ha manifestado que lo hará junto a su familia: "Durante prácticamente dos meses me han visto como un holograma, más que en persona".



Fernández también ha deseado "que se puedan resolver los problemas ferroviarios que eventualmente pudieran dificultar la movilidad para mucha gente" que necesite el tren para poder ejercer su derecho al voto.

